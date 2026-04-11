Rugby
Rugby, quarti di Challenge Cup fatali per le Zebre: i Dragons passano a Parma
Allo Stadio Sergio Lanfranchi si infrange il sogno europeo delle Zebre Parma, sconfitte a domicilio dai Dragons, compagine gallese, che si impone per 32-35 nei quarti di finale ed approda al penultimo atto della Challenge Cup 2025-2026 di rugby.
Nel primo tempo le Zebre sono brave a restare in scia agli avversari, rispondendo colpo su colpo ai vantaggi gallesi, anche grazie all’indisciplina degli ospiti, che in pratica giocano la seconda metà della frazione in inferiorità numerica a causa di due cartellini gialli. Il piazzato di Da Re e le mete di Trulla e Bertaccini, trasformate dallo stesso Da Re, contribuiscono a mantenere l’equilibrio per il 17-17 con cui si va all’intervallo.
Nella ripresa, ristabilita la parità numerica, gli ospiti scavano il solco decisivo, volando sul 17-27 in poco più di dieci minuti, per poi rispondere al piazzato di Da Re con la meta del 20-32. La punizione di O’Brien porta gli ospiti oltre la doppia distanza di break al 77′ sul 20-35, poi nel finale arrivano le mete di Krumov e Quattrini (con quest’ultima convertita da Da Re) che rendono meno pesante il passivo fino al 32-35 finale.