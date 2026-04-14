Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la sfida in Irlanda del Sei Nazioni

Dopo la sconfitta patita in Francia all’esordio, l’Italia si appresta a vivere la trasferta in Irlanda per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: il commissario tecnico Fabio Roselli ha diramato l’elenco delle convocate per il raduno di Roma, in programma fino a giovedì 16 aprile, quando è fissata la partenza per Galway.

Per la prima volta da quando è CT, Roselli chiama in azzurro Giulia Cavina, convocata assieme alla sorella gemella Micol, già convocata contro la Francia. Ritorna in azzurro anche Michela Sillari, assente nella trasferta in casa delle transalpine.

Sono trenta nel complesso le azzurre convocate per il raduno al CPO Giulio Onesti, dove si sta allenando anche la Nazionale U21, che sempre giovedì partirà alla volta dell’Irlanda, per sfidare, ancora una volta al Dexcom Stadium di Galway, le pari età irlandesi sabato 18 aprile, alle ore 16.20 italiane.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova)

Gaia BUSO (Villorba Rugby)

Giulia CAVINA (AC Bobigny 93 Rugby)

Micol CAVINA (AC Bobigny 93 Rugby)

Chiara CHELI (Rugby Colorno)

Giada CORRADINI (Montpellier Rugby Féminin)

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova)

Alyssa D’INCÀ (Blagnac Sporting Club)

Gaia DOSI (Rugby Colorno)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina)

Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Rubina Emma GRASSI (RCTPM Toulon)

Veronica MADIA (Blagnac Sporting Club)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova)

Aura MUZZO (LOU Rugby)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby)

Alissa RANUCCINI (LOU Rugby)

Gabriella SERIO (Rugby Colorno)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont Feminin)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

Sofia STEFAN (RCTPM Toulon)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

Silvia TURANI (Harlequins)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice VERONESE (RCTPM Toulon)

Vittoria ZANETTE (LOU Rugby)