Riccardo Pisani: “Schwazer accolto bene in Nazionale. C’è malumore per le nuove distanze”

Non mancano le polemiche nel mondo dell’atletica, in particolare nella marcia, complici continui cambi di regolamento, alcuni di difficili comprensione, che stanno creando non pochi malumori all’interno del movimento non solo italiano ma anche internazionale. Di questo ma anche di tanto altro, ha parlato il Professore Riccardo Pisani, responsabile della squadra azzurra di marcia intervenuto in occasione dell’ultima puntata di Run2u, trasmissione di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Sabrina Sgalaberna e Danny Frisoni.

Il Professore ha in prima battuta ha presentato l’imminente trasferta a Brasilia, dove saranno della partita 25 atleti per i Campionati Mondiali a squadre: “Andiamo ad affrontare per la prima volta una competizione internazionale con le nuove distanze, mezza maratona e maratona. La categoria Junior rimane con la stessa distanza di prima, la 10 km. I ragazzi stanno piuttosto bene malgrado qualche acciacco, ma abbiamo le squadre competitive, quelle su cui abbiamo maggiore speranza sono quelle dei giovani, quelli Junior come Coppola, Vidal e Cecchetto che è un allievo e ha dimostrato di andare bene ed è stato premiato. Pensiamo di far bene a livello di squadra, puntiamo ad arrivare avanti il più possibile. A livello individuale ci sarà la premiazione, ma il fulcro è il Campionato del Mondo a squadre. La classifica è a punti in base al piazzamento, per la mezza maratona e la maratona sono partenti cinque atleti per nazione e portano punteggio i primi tre. Il quarto ed il quinto possono togliere posizioni agli altri, quindi è importante il gioco di squadra. Per la categoria Junior partono tre atleti per nazione e portano punteggio due atleti. Il risultato finale è fine a se stesso, non ci sono conseguenze a differenze di altre gare, vedi i Mondiali di staffetta dove i primi sei sono qualificati per le competizioni più blasonate. Per la marcia questo non cambia“.

Pisani ha aggiunto: “Agli Europei di Birmingham ci saranno la 21 km e la 42 km, la novità di questo Europeo è che verranno svolte lo stesso giorno. Questo significa che non è possibile doppiare. Chi fa la 21 farà la 21, chi fa la 42 fa la 42. A Tokyo furono in giorni separati e molti decisero di partecipare ad entrambe le distanze. Possono partecipare tre atleti per nazione. Lo standard i nostri atleti di vertice già lo hanno, perché valgono anche le distanze dell’anno scorso, seppur in tempi diversi. Quando sono usciti gli standard tutti gli atleti di interesse hanno avuto la conferma di averlo. Avremo modo di capire come muoverci. Questa Coppa del Mondo sarà molto indicativa per capire le convocazioni per gli Europei“.

I feedback degli addetti ai lavori circa le nuove norme sono oltremodo negativi, ma chi è che prende queste decisioni? “Decide la World Athletics. Stiamo vivendo questi continui cambiamenti, vedi la maratona di marcia passata da 50 km a 35 km. C’è una evoluzione. Si è tornati alla maratona ed alla mezza maratona: un po’ meglio l’introduzione della 42 km che non è la 35 km: in realtà si è verificato che anche le 35 km sono state vinte dagli atleti chiamiamo velocisti seppur ventisti, a differenza di prima quando un buon ventista difficilmente riusciva ad andare avanti anche nelle 50 km. Si pensava che riducendo la distanza da 50 km a 35 rimanesse tale. Questa cosa non è accaduta perché i cinquantisti, o meglio i passisti, non si sono messi in evidenza. Spero che con la 42 km qualcosa cambi. Ma sarà la prima volta con le nuove distanze, per me i fondisti, chiamiamoli così, rispetto ai velocisti sono più agevolati“.

Non è mancato poi un commento su Alex Schwazer, da poco tornato in gara: “Rispetto a prima ci sono stati dei cambiamenti, ma parliamo di dieci anni fa: è stata introdotta la pit zone, cosa che prima non esisteva: il giudice dà un’ammonizione, lo stesso giudice può dare una seconda ammonizione, quindi un cartellino rosso. Con tre cartellini rossi scatta la pit zone, si ferma l’atleta. Il tempo di stop è in base alla distanza: se sono 21 km, allora saranno 2 min, sono invece 4 minuti per la 42 km. Se una volta ripreso ne arrivano altri un altro giudice dà una proposta di squalifica, a quel punto l’atleta è squalificato. Alex è stato un atleta di grandissimo livello, mediaticamente sposta tantissima gente, ad Alessandria c’era tantissimo pubblico come mai visto negli ultimi anni. E’ stata una cosa bellissima e lui è stato ben accolto da tutta la Nazionale azzurra”.

Pisani è tornato sul tema principale del momento, ovvero i cambi regolamentari: “Il mondo della marcia non sta digerendo bene queste evoluzioni che stanno sperimentando. Purtroppo c’è molto malumore perché non c’è una spiegazione logica. Colpisce il fatto che alle prossime Olimpiadi ci possa essere solo la 21 km. I fondisti sono preoccupati, perché non avranno spazio ai Giochi. Speriamo che ci sia un ripensamento al programma di Los Angeles 2028, speriamo che per le altre gare possano resistere le altre distanze. In realtà la giustificazione di chi ha cambiato le regole è quella di cercare visibilità a livello televisivo. Hanno giustificato il fatto di associare maratona e mezza maratona così che il pubblico possa rendersi conto delle velocità di percorrenza di questi atleti. Secondo loro sarà più godibile. Non so se hanno ragione, ce lo auguriamo tutti che la loro scelta possa avere conseguenze positive sul mondo della marcia“.

In ultimo il Professore ha parlato della sua carriera da allenatore: “Non sono stato uno dei primi allenatori di Francesco Fortunato. Lui è mio nipote: l’ho allenato negli ultimi 5 anni, ma ha avuto una carriera lunghissima. Abbiamo conseguito insieme dei grossi risultati. Abbiamo vinto il collare d’oro perché lui e Valentina Trapletti hanno vinto la staffetta nella maratona di marcia al Mondiale. Francesco ho smesso di allenarlo dopo i Mondiali di Tokyo, ma per un contratto già stipulato prima. Ricordo Il mio giuramento alla prima Nazionale, ero con Vittorio Visini e Domenico Carpentieri: eravamo in Danimarca, credo fosse un Otto Nazioni. Su tutti i giornali segnalavano un caldo anomalo. Il giuramento, oltre alla formula che tutti conosciamo, prevede anche il rito del taglio del ciuffo di capelli: viene versato sul capo sale, olio ed aceto. Il momento in cui ho capito che la mia vocazione era allenare? La mia storia è curiosa, la racconterò un’altra volta. Quando era atleta già allenavo, mi divertivo. Io ero giovanissimo, avrò avuto 22 anni, seguivo personaggi che erano già in Nazionale. La mia carriera da tecnico è molto articolata. Nonostante la marcia sono stato proiettato per tantissimi anni nei 400 metri, per poi tornare nuovamente alla marcia; e’ una scelta che ho fatto, mi è stato proposto ed ho accettato con molto entusiasmo”.

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