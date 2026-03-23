Atletica
Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali di marcia a squadre: ci sono Stano, Fortunato e Giorgi
Sono 25 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, previsti domenica 12 aprile a Brasilia (Brasile): 13 uomini e 12 donne comporranno la delegazione azzurra per la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21,097 km) ed i 10 chilometri under 20.
Nella mezza maratona saranno in gara nel settore maschile Michele Antonelli, Andrea Cosi, Giuseppe Disabato, Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino, e nel comparto femminile Michelle Cantò, Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi.
Nella maratona di marcia saranno al via tra gli uomini Andrea Agrusti, Aldo Andrei, Stefano Chiesa, Riccardo Orsoni e Massimo Stano, e tra le donne Lidia Barcella, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Anna Giorgi. Per quanto concerne la 10 km under 20, infine, saranno al via tra gli azzurrini Cristian Cecchetto, Alessio Coppola e Nicolò Vidal, e tra le azzurrine Valentina Adamo, Francesca Buselli e Serena Di Fabio.
I CONVOCATI DELL’ITALIA
UOMINI
Mezza maratona di marcia
Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare
Andrea COSI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atletica Firenze Marathon S.S.
Giuseppe DISABATO G.A. Fiamme Gialle / Amatori Atl. Acquaviva
Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle
Gianluca PICCHIOTTINO G.A. Fiamme Gialle
Maratona di marcia
Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle
Aldo ANDREI G.S. Fiamme Oro Padova
Stefano CHIESA C.S. Carabinieri Sez. Atletica
Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle
Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova
10 km under 20
Cristian CECCHETTO Atl. Vicentina
Alessio COPPOLA G.S. Fiamme Oro Padova / Trieste Atletica
Nicolò VIDAL P.B.M. Bovisio Masciago
DONNE
Mezza maratona di marcia
Michelle CANTÒ Asd Atletica Gran Sasso Teramo
Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atletica
Giulia GABRIELE G.A. Fiamme Gialle
Elisa MARINI Cus Macerata
Giulia MICONI Pro Patria Milano Atletica Asd
Maratona di marcia
Lidia BARCELLA Bracco Atletica
Federica CURIAZZI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter
Sofia FIORINI Atl. Libertas Unicusano Livorno
Eleonora A. GIORGI G.S. Fiamme Azzurre
10 km under 20
Valentina ADAMO Atletica Livorno
Francesca G. BUSELLI Asd La Fratellanza 1874
Serena DI FABIO G.S. Fiamme Azzurre / Polisportiva Tethys Chieti