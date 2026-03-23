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Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali di marcia a squadre: ci sono Stano, Fortunato e Giorgi

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22 secondi fa

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Massimo Stano
Massimo Stano / LaPresse

Sono 25 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, previsti domenica 12 aprile a Brasilia (Brasile): 13 uomini e 12 donne comporranno la delegazione azzurra per la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21,097 km) ed i 10 chilometri under 20.

Nella mezza maratona saranno in gara nel settore maschile Michele Antonelli, Andrea Cosi, Giuseppe Disabato, Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino, e nel comparto femminile Michelle Cantò, Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi.

Nella maratona di marcia saranno al via tra gli uomini Andrea Agrusti, Aldo Andrei, Stefano Chiesa, Riccardo Orsoni e Massimo Stano, e tra le donne Lidia Barcella, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Anna Giorgi. Per quanto concerne la 10 km under 20, infine, saranno al via tra gli azzurrini Cristian Cecchetto, Alessio Coppola e Nicolò Vidal, e tra le azzurrine Valentina Adamo, Francesca Buselli e Serena Di Fabio.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

UOMINI

Mezza maratona di marcia

Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare
Andrea COSI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atletica Firenze Marathon S.S.
Giuseppe DISABATO G.A. Fiamme Gialle / Amatori Atl. Acquaviva
Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle
Gianluca PICCHIOTTINO G.A. Fiamme Gialle

Maratona di marcia

Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle
Aldo ANDREI G.S. Fiamme Oro Padova
Stefano CHIESA C.S. Carabinieri Sez. Atletica
Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle
Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova

10 km under 20

Cristian CECCHETTO Atl. Vicentina
Alessio COPPOLA G.S. Fiamme Oro Padova / Trieste Atletica
Nicolò VIDAL P.B.M. Bovisio Masciago

DONNE

Mezza maratona di marcia

Michelle CANTÒ Asd Atletica Gran Sasso Teramo
Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atletica
Giulia GABRIELE G.A. Fiamme Gialle
Elisa MARINI Cus Macerata
Giulia MICONI Pro Patria Milano Atletica Asd

Maratona di marcia

Lidia BARCELLA Bracco Atletica
Federica CURIAZZI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter
Sofia FIORINI Atl. Libertas Unicusano Livorno
Eleonora A. GIORGI G.S. Fiamme Azzurre

10 km under 20

Valentina ADAMO Atletica Livorno
Francesca G. BUSELLI Asd La Fratellanza 1874
Serena DI FABIO G.S. Fiamme Azzurre / Polisportiva Tethys Chieti

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