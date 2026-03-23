Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali di marcia a squadre: ci sono Stano, Fortunato e Giorgi

Sono 25 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, previsti domenica 12 aprile a Brasilia (Brasile): 13 uomini e 12 donne comporranno la delegazione azzurra per la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21,097 km) ed i 10 chilometri under 20.

Nella mezza maratona saranno in gara nel settore maschile Michele Antonelli, Andrea Cosi, Giuseppe Disabato, Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino, e nel comparto femminile Michelle Cantò, Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi.

Nella maratona di marcia saranno al via tra gli uomini Andrea Agrusti, Aldo Andrei, Stefano Chiesa, Riccardo Orsoni e Massimo Stano, e tra le donne Lidia Barcella, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Anna Giorgi. Per quanto concerne la 10 km under 20, infine, saranno al via tra gli azzurrini Cristian Cecchetto, Alessio Coppola e Nicolò Vidal, e tra le azzurrine Valentina Adamo, Francesca Buselli e Serena Di Fabio.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

UOMINI

Mezza maratona di marcia

Michele ANTONELLI C.S. Aeronautica Militare

Andrea COSI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atletica Firenze Marathon S.S.

Giuseppe DISABATO G.A. Fiamme Gialle / Amatori Atl. Acquaviva

Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle

Gianluca PICCHIOTTINO G.A. Fiamme Gialle

Maratona di marcia

Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle

Aldo ANDREI G.S. Fiamme Oro Padova

Stefano CHIESA C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle

Massimo STANO G.S. Fiamme Oro Padova

10 km under 20

Cristian CECCHETTO Atl. Vicentina

Alessio COPPOLA G.S. Fiamme Oro Padova / Trieste Atletica

Nicolò VIDAL P.B.M. Bovisio Masciago

DONNE

Mezza maratona di marcia

Michelle CANTÒ Asd Atletica Gran Sasso Teramo

Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Giulia GABRIELE G.A. Fiamme Gialle

Elisa MARINI Cus Macerata

Giulia MICONI Pro Patria Milano Atletica Asd

Maratona di marcia

Lidia BARCELLA Bracco Atletica

Federica CURIAZZI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Sofia FIORINI Atl. Libertas Unicusano Livorno

Eleonora A. GIORGI G.S. Fiamme Azzurre

10 km under 20

Valentina ADAMO Atletica Livorno

Francesca G. BUSELLI Asd La Fratellanza 1874

Serena DI FABIO G.S. Fiamme Azzurre / Polisportiva Tethys Chieti