Equitazione: Italia del salto ostacoli splendida a St. Tropez! Secondo posto e Finals conquistate

L’Italia del salto ostacoli trova un’importante gara a St. Tropez, nell’ultima tappa della stagione regolare della League of Nations, andando a staccare il pass per le Finals di Barcellona, dei prossimi 2-5 ottobre.

Gli azzurri, in formazione con Riccardo Pisani (su Chatolinue Ps), Emanuele Camilli (Chacareno Ps), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli) e Piergiorgio Bucci (Hantano), colgono un pesantissimo secondo posto – da 90 punti – chiudendo con il crono di 206.23 e 16 penalità, alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice di tappa con 213.91 e 15 penalità, e davanti al Belgio, terzo con 209.89 ma con 17 penalità.

Binomi italiani da subito in palla, in particolare con Pisani e Bucci capaci di mettere insieme un solidissimo doppio netto. Camilli invece più falloso con un doppio 8, mentre Casadei è stato scartato dopo il primo round, chiuso anche per lui con 8 penalità, ma con un tempo maggiore rispetto al compagno di squadra.

Il resto della classifica ha visto la Germania chiudere al 4° posto (208.51 – 18 penalità), la Francia in 5a piazza (204.66 – 20) e gli Stati Uniti in 6a posizione (206.99 – 24). Ancor più attardate Svezia (210.55 – 24), Svizzera (211.24 – 38), i Paesi Bassi e l’Irlanda, con quest’ultime addirittura eliminate dal concorso.

La classifica generale definitiva si compone così:

1. Francia 300

2. Gran Bretagna 295

3. Germania 290

4. Belgio 280

5. Irlanda 260

6. ITALIA 255

6. Usa 255

8. Paesi Bassi 225

9. Svezia 170

10. Svizzera 135

Svezia e Svizzera vengono quindi estromesse dalle Finals di Barcellona, l’Italia invece vi parteciperà con pieno merito.