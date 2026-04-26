Remco Evenepoel cerca la fuga bidone alla Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar sorpreso e staccato!

Inizio a sorpresa della Liegi-Bastogne-Liegi 2026 di ciclismo su strada: 51 corridori hanno provato a centrare la fuga bidone, più che evadendo spezzando in due tronconi il plotone e provando ad allungare praticamente sin dal via della corsa a Liegi.

La notizia di giornata, però, è che nel gruppo di testa c’è il belga Remco Evenepoel, che ha sorpreso il suo principale avversario, lo sloveno Tadej Pogacar, costringendolo a mettere davanti a tirare sin dal principio della gara tutta la UAE Team Emirates.

Lo sloveno è costretto ad utilizzare tutti i propri uomini per l’inseguimento ed ha anche difficoltà a trovare alleati, dato che quasi tutte le altre squadre sono rappresentate nel primo plotone: dopo i primi 70 dei 259.5 km previsti, il vantaggio dei battistrada è di 3’30” nei confronti del gruppo principale.

Questa la composizione del gruppo dei fuggitivi: Remco Evenepoel, Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Julien Bernard, Jacopo Mosca, Carlos Verona (Lidl-Trek), Menno Huising (Visma-Lease a Bike), Alan Hatherly, Asbjorn Hellemose (Jayco-AlUla), Sjoerd Bax, Quinten Hermans (Pinarello-Q36.5), Michael Leonard, Jardi Van der Lee (EF Education-EasyPost), Sam Maisonobe, Paul Ourselin (Cofidis), Pau Miquel (Bahrain Victorious), Ewen Costiou, Guillaume Martin-Guyonnet, Enzo Paleni (Groupama-FDJ) Egan Bernal, Laurens de Plus (Ineos Grenadiers), Nicola Conci, Diego Ulissi (XDS-Astana), Magnus Cort, Alexander Kamp, Andreas Leknessund (Uno-X), Davide Formolo, Pavel Novak (Movistar Team), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling), Pascal Eenkhoorn, Louis Vervaeke, Dylan Van Baarle (Soudal-Quick Step), Marco Frigo, Krists Neilands (NSN), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), Frank Van der Broek, Matthew Dinham, Gijs Leemreize, Bjorn Koerdt (Picnic-PostNL), Aaron Dockx, Gal Glivar, Hugo Houle (Alpecin-Premier Tech), Thibaut Guernalec, Alan Jousseaume, Mathis Le Berre (TotalEnergies), Iñigo Elosegui, Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Jesús Herrada , Clément Alleno, Josh Burnett, Jambaljamts Sainbayar (Burgos Burpellet BH).