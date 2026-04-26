La Liegi-Bastogne-Liegi si vedrà in tv sulla RAI oggi? Attenzione al cambio di canale

Domenica 26 aprile andrà in scena la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta Classica Monumento di questa intensa primavera ciclistica. Il Trittico delle Ardenne giunge al termine con la Doyenne, la celeberrima Decana tanto ambita dai ciclisti. Si preannuncia grande spettacolo sulle cotes del Belgio: tante ascese in rapida successione che metteranno a dura prova tutti gli atleti e che saranno indubbiamente molto selettive lungo i 259,5 km di un percorso decisamente impegnativo.

LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026 DALLE 10.00

Gli appassionati si stanno chiedendo se la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si vedrà sulla Rai dopo che il Giro delle Fiandre e la Amstel Gold Race non hanno goduto della copertura sui canali del network pubblico. La risposta è affermativa: la corsa sarà trasmessa sulle reti Rai, senza il bisogno di pagare un abbonamento. Naturalmente l’evento sarà disponibile anche sui canali di Discovery ed Eurosport. Riflettori puntati su Tadej Pogacar, che andrà a caccia di un nuovo colpaccio dopo aver vinto le ultime due edizioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2; in diretta tv su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 13.30; in diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.00; in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 12.10; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Domenica 26 aprile

Ore 10.00 Liegi-Bastogne-Liegi, partenza – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45).

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 (dalle 13.00), Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.10), DAZN (dalle 13.30).

Diretta testuale: OA Sport in versione integrale.