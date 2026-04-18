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PALLAVOLO | Gaia Giovannini: dentro l’Italia che ha vinto tutto (Olimpiadi, Mondiali e VNL)
Il team che ha dominato negli ultimi anni in Formula 1 sta vivendo un momento complicato. La Red Bull 2026 fatica a trovare prestazioni all’altezza delle aspettative, e anche gli ultimi aggiornamenti portati nell’ultimo GP non sembrano aver dato i risultati sperati. Cosa sta succedendo davvero? Si tratta di difficoltà temporanee o di un progetto nato con limiti strutturali? Insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizziamo il momento della squadra, cercando di capire le cause di un rendimento finora deludente e le possibili prospettive per il futuro. Un approfondimento tecnico e lucido per leggere una delle situazioni più intriganti della stagione 2026 di Formula 1.