BJK Cup 2026, Errani: “Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale”; Paolini: “Ho avuto alti e bassi, ma siamo state lì”

L’Italia del tennis femminile continua a correre e lo fa ancora una volta trascinata dall’intesa e dalla solidità del doppio. A Velletri, nella sfida contro il Giappone, il punto decisivo porta la firma di Sara Errani e Jasmine Paolini, capaci di chiudere il confronto e regalare alle azzurre la qualificazione alle Finals della Billie Jean King Cup 2026, traguardo centrato per la sesta volta consecutiva.

Un successo che va oltre il punteggio, maturato in un clima speciale e davanti a un pubblico che ha fatto sentire tutto il proprio sostegno. “Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale“, ha raccontato Errani a caldo, sottolineando l’importanza dell’atmosfera: il pienone sugli spalti e un tifo costante che, come ha spiegato, accompagna la squadra “tutti i giorni” e si percepisce in campo, punto dopo punto.

Non è stata però una partita semplice, soprattutto nel secondo set, dove l’equilibrio e la tensione hanno messo alla prova la coppia azzurra. Paolini lo ha ammesso con lucidità: “Non è stato facile, ho avuto un po’ di alti e bassi, ma siamo state lì“. La chiave, ha spiegato, è stata la capacità di restare ancorate al piano di gioco, senza perdere fiducia nei momenti più complicati.

Ed è proprio nei frangenti più delicati che è emersa la forza del duo. In una fase segnata da continui break e cambi di inerzia, Errani e Paolini hanno fatto leva su un’intesa sempre più evidente. La comunicazione, il sostegno reciproco e la lettura delle situazioni hanno permesso di mantenere alta l’energia e di non perdere mai il controllo emotivo del match. Un lavoro di squadra che non si è limitato al campo: fondamentale anche il contributo della panchina e del pubblico, più volte richiamato dalle protagoniste nel post partita.