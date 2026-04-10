Sinner si vedrà su TV8 già oggi a Montecarlo contro Auger-Aliassime? Cosa prevede la decisione di Sky

Jannik Sinner ha sconfitto il ceco Thomas Machac in tre set al Masters 1000 di Montecarlo e si è qualificato ai quarti di finale sulla terra rossa del Principato, dove se la dovrà vedere con il canadese Felix Auger-Aliassime. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere contro il numero 7 del ranking ATP nella giornata di venerdì 10 aprile (secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III): partirà con i favori del pronostico, ma il rivale promette battaglia ed è particolarmente insidioso, visto lo stato di forma.

L’azzurro conduce per 4-2 nei precedenti e ha vinto gli ultimi quattro, tutti disputati nel 2025 (tra cui la semifinale degli US Open e l’atto conclusivo del Masters 1000 di Parigi). In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il brasiliano Joao Fonseca, oltre alla possibilità di continuare a battagliare per diventare numero 1 del mondo al termine di questo torneo (il duello con Alcaraz è molto acceso)

La partita contro Auger-Aliassime sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Soltanto chi possiede un abbonamento potrà seguire l’impegno odierno di Jannik Sinner, visto che i quarti di finale di Montecarlo non saranno trasmessi gratis e in chiaro.

Gli appassionati si stanno chiedendo se le partite di Jannik Sinner nel Principato potranno essere seguite in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. La decisione di Sky, che detiene i diritti televisivi, è già stata comunicata: soltanto la finale del Masters 1000 di Montecarlo, in programma domenica 12 aprile (ore 15.00), sarà trasmessa in diretta su TV8, indipendentemente dalla presenza o meno dell’azzurro.

Una semifinale di sabato 11 aprile sarà invece trasmessa in differita tv, sempre su TV8, un’ora dopo il suddetto incontro: se ci sarà Sinner allora verrà scelta proprio la sua partita, ma non la si potrà seguire in tempo reale.

CALENDARIO SINNER-AUGER ALIASSIME, ATP MONTECARLO

Venerdì 10 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III, si giocherà Fonseca-Zverev. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-AUGER ALIASSIME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

SINNER IN CHIARO SU TV8 A MONTECARLO

Solo per l’eventuale finale di domenica 12 aprile (ore 15.00), che sarà trasmessa indipendentemente dalla sua presenza.

Prevista la differita di una semifinale un’ora dopo.