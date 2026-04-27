Quante posizioni guadagna Andrea Guerrieri nel ranking ATP? Il gran balzo dopo la vittoria al Challenger di Roma

Andrea Guerrieri scala virtualmente il ranking ATP dopo la vittoria nel Challenger 75 di Roma, ottenuta partendo dalle qualificazioni: la classifica ufficiale, infatti, verrà rilasciata soltanto lunedì prossimo, quando sarà concluso il Masters 1000 di Madrid.

L’azzurro, classe 1998, infatti, essendo partito dal tabellone cadetto, ha incamerato nel complesso 79 punti nel ranking ATP, ma dovrà scartare un torneo da 1 punto (l’ITF M25 di Bolzano 2025) per poter conteggiare il torneo capitolino, guadagnando dunque 78 punti netti.

Guerrieri, per effetto di questo risultato balza dal numero 338 al numero 243 virtuale, riscrivendo ovviamente il proprio best ranking, anche se in modo ufficioso, dopo aver guadagnato 95 posizioni. La scalata non è conclusa, perché l’azzurro questa settimana è iscritto al Challenger 100 di Mauthausen.

RANKING ATP ANDREA GUERRIERI

Classifica ufficiale lunedì 20 aprile: 149 punti, 338° posto.

Classifica virtuale lunedì 27 aprile: 227 punti, 243° posto.