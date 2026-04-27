Quando parte Tadej Pogacar nel prologo del Giro di Romandia 2026: orario preciso, n. di pettorale, tv

Lo sloveno Tadej Pogacar tenterà di conquistare la prima maglia di leader nel prologo del Giro di Romandia 2026 di ciclismo su strada, una cronometro individuale, la Villars-sur-Glâne-Villars-sur-Glâne, lunga 3.2 km: il corridore prenderà il via alle ore 17.27.

La partenza del primo corridore è prevista alle ore 14.45, mentre l’arrivo dello sloveno, che sarà l’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17.30 circa. Il prologo del Giro di Romandia 2026 non sarà fruibile in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.30 a Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del prologo della manifestazione elvetica. Di seguito la startlist con gli orari di partenza di tutti i ciclisti nel prologo, ovvero la cronometro individuale, del Giro di Romandia 2026 di ciclismo su strada.

QUANDO PARTE TADEJ POGACAR

Lo sloveno Tadej Pogacar tenterà di conquistare la prima maglia di leader nel prologo del Giro di Romandia 2026 di ciclismo su strada, una cronometro individuale, la Villars-sur-Glâne-Villars-sur-Glâne, lunga 3.2 km: il corridore prenderà il via alle ore 17.27.

CALENDARIO GIRO DI ROMANDIA 2026

Martedì 28 aprile

Prologo: Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne (cronometro individuale, 3.2 km)

Orario partenza primo corridore: 14.45

Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 17.30 circa

PROGRAMMA GIRO DI ROMANDIA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: dalle 15.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PROLOGO GIRO DI ROMANDIA 2026

1 144 Davide Formolo 15:45

2 131 Warren Barguil 15:46

3 125 Marius Mayrhofer 15:47

4 103 Gil Gelders 15:48

5 91 Lucas Plapp 15:49

6 83 Remi Cavagna 15:50

7 77 Vlad Van Mechelen 15:51

8 61 Clement Champoussin 15:52

9 51 Oscar Onley 15:53

10 32 Tao Geoghegan Hart 15:54

11 25 Primoz Roglic 15:55

12 12 Tijmen Graat 15:56

13 5 Ivo Oliveira 15:57

14 142 Jorge Arcas 15:58

15 133 Robbee Dhondt 15:59

16 122 Marco Brenner 16:00

17 115 Rotem Tene 16:01

18 107 Louis Vervaeke 16:02

19 97 Mauro Schmid 16:03

20 82 Clement Berthet 16:04

21 71 Lenny Martinez 16:05

22 62 Lorenzo Fortunato 16:06

23 54 Dorion Godon 16:07

24 44 Michael Leonard 16:08

25 37 Jakob Soderqvist 16:09

26 21 Florian Lipowitz 16:10

27 11 Jorgen Nordhagen 16:11

28 7 Kevin Vermaerke 16:12

29 146 Pavel Novak 16:13

30 132 Dillon Corkery 16:14

31 126 Joel Suter 16:15

32 111 George Bennett 16:16

33 106 Maximilian Schachmann 16:17

34 94 Patrick Gamper 16:18

35 84 David Gaudu 16:19

36 75 Antonio Tiberi 16:20

37 65 Cristian Rodriguez 16:21

38 56 Carlos Rodriguez 16:22

39 41 Georg Steinhauser 16:23

40 36 Albert Withlen Philipsen 16:24

41 23 Finn Fisher-Black 16:25

42 17 Axel Zingle 16:26

43 3 Vegard Stake Laengen 16:27

44 145 Filip Maciejuk 16:28

45 135 Mattia Gaffuri 16:29

46 121 Yannis Voisard 16:30

47 112 Itamar Einhorn 16:31

48 101 Valentin Paret-Peintre 16:32

49 96 Hamish McKenzie 16:33

50 81 Maxime Decomble 16:34

51 72 Damiano Caruso 16:35

52 63 Sergio Higuita 16:36

53 52 Andrew August 16:37

54 45 Lukas Nerurkar 16:38

55 33 Patrick Konrad 16:39

56 22 Adrien Boichis 16:40

57 13 Menno Huising 16:41

58 4 Domen Novak 16:42

59 147 Nairo Quintana 16:43

60 137 Henri-Francois Renard-Haquin 16:44

61 124 Jacob Eriksson 16:45

62 116 Floris Van Tricht 16:46

63 104 Junior Lecerf 16:47

64 93 Davide De Pretto 16:48

65 85 Lorenzo Germani 16:49

66 74 Robert Stannard 16:50

67 67 Davide Toneatti 16:51

68 55 Bob Jungels 16:52

69 42 Samuele Battistella 16:53

70 35 Sam Oomen 16:54

71 27 Luke Tuckwell 16:55

72 16 Anton Schiffer 16:56

73 6 Pavel Sivakov 16:57

74 143 Jefferson Cepeda 16:58

75 136 Oliver Peace 16:59

76 127 Roland Thalmann 17:00

77 114 Nadav Raisberg 17:01

78 102 Steff Cras 17:02

79 92 Filippo Conca 17:03

80 86 Joshua Kench 17:04

81 73 Kamil Michal Gradek 17:05

82 66 Marco Schrettl 17:06

83 53 Laurens De Plus 17:07

84 46 Sean Quinn 17:08

85 34 Jacopo Mosca 17:09

86 24 Daniel Martinez 17:10

87 14 Steven Kruijswijk 17:11

88 2 Felix Grossschartner 17:12

89 141 Pablo Castrillo 17:13

90 134 Alexy Faure Prost 17:14

91 123 Robin Donze 17:15

92 113 Marco Frigo 17:16

93 105 Casper Phillip Pedersen 17:17

94 95 Asbjorn Hellemose 17:18

95 87 Remy Rochas 17:19

96 76 Attila Valter 17:20

97 64 Florian Samuel Kajamini 17:21

98 57 Ben Swift 17:22

99 43 Jefferson Cepeda 17:23

100 31 Bauke Mollema 17:24

101 26 Jan Tratnik 17:25

102 15 Pietro Mattio 17:26

103 1 Tadej Pogacar 17:27