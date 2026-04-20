Quando gioca Sinner a Madrid? Le due ipotesi e avversario che si conoscerà tra qualche giorno

Alla fine Jannik Sinner ha scelto di essere a Madrid (Spagna), lasciandosi alle spalle qualche giorno di pausa tra le strade di Montecarlo e tornando a concentrarsi sull’obiettivo. Dopo la lunga cavalcata tra Stati Uniti e Principato, serviva rifiatare; ora, però, è tempo di riaccendere i motori in vista del Madrid Open.

Alla Caja Mágica l’azzurro ha già iniziato a prendere confidenza con una terra rossa particolare, più veloce e insidiosa rispetto ad altre tappe del circuito. Le prime sessioni di allenamento vanno proprio in questa direzione: trovare ritmo e adattamento in un contesto che, finora, non gli ha mai regalato più di un quarto di finale.

Il torneo, intanto, si apre con qualche assenza pesante: fuori dai giochi Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, con scenari che inevitabilmente cambiano. Sinner osserva, ma non si lascia distrarre: nel mirino c’è un altro tassello importante in una stagione già ricchissima.

Resta però da capire quando scatterà il suo cammino. Due le ipotesi sul tavolo: l’esordio potrebbe arrivare venerdì 24 oppure slittare a sabato 25 aprile, in base agli incastri del tabellone che prenderà forma dopo la conclusione delle qualificazioni. Una variabile non secondaria, perché incide sulla gestione delle energie e sulla preparazione immediata.

Qualunque sia il giorno, la missione resta la stessa: rompere definitivamente il tabù madrileno e continuare a spingere in un momento in cui la sensazione è che il serbatoio, tutt’altro che vuoto, sia ancora pieno di ambizioni.