Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz non vince nè Barcellona e nè Madrid, fermato ancora da un infortunio: cosa sta succedendo allo spagnolo?

Intanto Jannik Sinner è già a Madrid e ha svolto il suo primo allenamento: quali sono le sue condizioni e le aspettative per il torneo?

#Sinner #Alcaraz #MadridOpen #TennisMania #Tennis

🎾 Oggi celebriamo anche i 5 anni di TennisMania!

📺 Nella diretta delle ore 12 su OA Sport, insieme a:

• Dario Puppo

• Massimiliano Ambesi

• Guido Monaco

parleremo di:

✔️ Infortunio di Alcaraz

✔️ Allenamento e condizioni di Sinner

✔️ Sorteggio del torneo di Madrid

✔️ Analisi delle finali di ieri