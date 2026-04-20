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Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz non vince nè Barcellona e nè Madrid, fermato ancora da un infortunio: cosa sta succedendo allo spagnolo?
Intanto Jannik Sinner è già a Madrid e ha svolto il suo primo allenamento: quali sono le sue condizioni e le aspettative per il torneo?
#Sinner #Alcaraz #MadridOpen #TennisMania #Tennis
🎾 Oggi celebriamo anche i 5 anni di TennisMania!
📺 Nella diretta delle ore 12 su OA Sport, insieme a:
• Dario Puppo
• Massimiliano Ambesi
• Guido Monaco
parleremo di:
✔️ Infortunio di Alcaraz
✔️ Allenamento e condizioni di Sinner
✔️ Sorteggio del torneo di Madrid
✔️ Analisi delle finali di ieri