Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Primo appuntamento verso le Ardenne

Dal pavé alle côte, la tappa di mezzo è la Freccia del Brabante che si disputerà oggi in terra belga. Andiamo a scoprirla al meglio con programma, percorso e favoriti.

PERCORSO

Questa edizione del 2026 avrà un chilometraggio leggermente inferiore rispetto a quelle passate. Rimangono le certezze del luogo di partenza (Beersel) e di quello di arrivo (Overijse). Un’altra differenza con la corsa dell’anno scorso è quella che i corridori dovranno affrontare un muro in meno. Il gruppo dovrà subito faticare fin da subito, visto che nei primi tredici chilometri verranno affrontati Alsemberg (1.5km al 3.9%, picco all’8.9%) e Bruineput (1.2km al 5.7%, picco al 10.9%). Dopo una serie di altri muri, al km 95 comincia il circuito che dovrà essere coperto per tre volte. Sono presenti gli nuovi strappi di Holstheide (1 km al 5.3%, picco all’11.5%) e di S-Bocht Overijse (1 km al 5.3%, picco all’11.5%), dove è anche situato l’arrivo della corsa. Un circuito durissimo e che vede presenti anche due muri storici in pavé come quelli di Hertstraat (700 m al 4.7%, picco al 9.4%) e di Moskesstraat (500 m al 9.2%, picco al 14.9%).

FAVORITI

Gli uomini più attesi sono il francese Romain Gregoire, reduce da una campagna del Nord non del tutto convincente ma ideale per questo genere di percorso, e l’elvetico Mauro Schmid, trionfatore alla Settimana Coppi e Bartali. Da seguire anche il neerlandese Tibor Del Grosso, che di recente ha battuto proprio Schmid alla NXT Classic, ed un Florian Vermeersch che porterà fuori la condizione devastante dimostrata in supporto a Pogacar tra Fiandre e Roubaix. Diversi giovani azzurri al via, a partire da Mattia Agostinacchio, che farà il suo debutto stagionale (e da professionista). Il più atteso potrebbe essere Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), a suo agio su questo genere di percorsi. Da seguire anche Davide De Pretto ed Alessandro Covi del Team Jayco AlUla ed Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious).

PROGRAMMA FRECCIA DEL BRABANTE 2026

Venerdì 17 aprile Beersel-Overijse 162,6 km

Orario di partenza: 13:30

Orario di arrivo stimato: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA FRECCIA DEL BRABANTE 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1 (dalle 15.30), Discovery Plus, HBO Max e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport