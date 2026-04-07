Playoff Superlega: Civitanova cerca il riscatto, Verona vuole il bis in gara2 di semifinale!

Dopo il netto 3-0 di gara-1 al Pala Agsm Aim, la semifinale tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona si sposta all’Eurosuole Forum per una gara-2 che può già indirizzare in maniera pesante la serie. Il successo degli scaligeri ha raccontato molto più di quanto dica il punteggio: una partita in cui Verona ha saputo gestire i momenti chiave e colpire con continuità, mentre Civitanova è rimasta aggrappata alla gara senza però trovare le soluzioni per ribaltarla.

Il primo set, chiuso 34-32, è stato lo snodo principale: Civitanova aveva costruito vantaggi importanti ma non è riuscita a concretizzarli, subendo la rimonta di una Verona più lucida nei momenti decisivi. Da lì in avanti, la squadra di Fabio Soli ha preso in mano l’inerzia, giocando con maggiore scioltezza e mantenendo un livello offensivo molto alto. Il dato complessivo dell’attacco (oltre il 60% di squadra) e la distribuzione equilibrata tra Keita, Darlan e Mozic sono stati fattori determinanti.

Per la Lube, gara-2 rappresenta un passaggio obbligato per rimettere in equilibrio la serie. La prima necessità sarà trasformare la buona produzione offensiva dei singoli in continuità di squadra. Aleksandar Nikolov ha chiuso con 20 punti e percentuali importanti, ma è rimasto troppo isolato nei momenti chiave. Civitanova dovrà coinvolgere con maggiore efficacia anche Bottolo e Loeppky, aumentando le soluzioni in attacco e riducendo la prevedibilità.

Un altro aspetto cruciale sarà la qualità della ricezione, che in gara-1 ha faticato a garantire continuità (31% di positività). Senza una costruzione pulita del gioco, diventa difficile mettere in ritmo tutti gli attaccanti e togliere riferimenti al muro avversario. Allo stesso tempo, servirà maggiore incisività al servizio per spezzare la fluidità del sistema di Verona, che ha potuto sviluppare il proprio gioco con troppa regolarità.

Dal punto di vista mentale, Civitanova dovrà soprattutto gestire meglio i momenti decisivi, quelli che in gara-1 hanno fatto la differenza. La sensazione è che la squadra di Giampaolo Medei abbia le armi per stare dentro la serie, ma debba alzare il livello proprio nei passaggi chiave, evitando cali di lucidità come quelli visti nel finale del primo set.

Verona, dal canto suo, arriva a gara-2 con certezze consolidate. Il piano partita ha funzionato: pressione costante al servizio, grande efficienza offensiva e distribuzione equilibrata del gioco. Per provare a espugnare Civitanova, gli scaligeri dovranno soprattutto replicare la qualità del cambio palla e mantenere la stessa aggressività, senza abbassare il ritmo. La regia di Micah Christenson ha permesso di sfruttare tutte le opzioni offensive, rendendo difficile per la Lube trovare contromisure efficaci.

Un altro elemento chiave sarà la capacità di Verona di reggere l’urto emotivo dell’Eurosuole Forum, dove Civitanova cercherà di cambiare ritmo fin dalle prime battute. Se gli ospiti riusciranno a mantenere la stessa solidità mostrata in gara-1, potranno mettere ulteriore pressione sulla serie; in caso contrario, la Lube avrà l’occasione di riaprire il confronto sfruttando il fattore campo.