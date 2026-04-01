Perugia-Guaguas Las Palmas oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Obiettivo Final Four per la Sir Sicoma Monini Perugia, attesa mercoledì sera al PalaBarton per il ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League contro il Guaguas Las Palmas. In palio c’è un traguardo di grande prestigio: la qualificazione alla Final Four di Torino, obiettivo dichiarato della formazione umbra sin dall’inizio della competizione. Il successo per 3-2 ottenuto in Spagna rappresenta un vantaggio significativo, ma non sufficiente per affrontare la sfida con leggerezza. Il quadro è ben definito: Perugia sarà qualificata vincendo con qualsiasi risultato, mentre una sconfitta al tie-break porterebbe al golden set. In caso di ko per 3-0 o 3-1, invece, sarebbe la formazione iberica a strappare il pass per la fase finale.

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-LAS PALMAS DI VOLLEY DALLE 20.30

Oltre agli aspetti puramente tecnici, il confronto propone anche una storia affascinante che riporta indietro nel tempo il volley italiano. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti Osmany Juantorena, volto simbolo del Guaguas e protagonista di tante sfide contro Perugia nel recente passato. Il fuoriclasse cubano naturalizzato italiano, dopo stagioni complicate a causa degli infortuni, è tornato a esprimersi su livelli altissimi, diventando uno dei principali terminali offensivi della squadra spagnola. Per Juantorena si tratta di un confronto dal sapore speciale: con le maglie di Trento e soprattutto di Civitanova, ha incrociato più volte Perugia in finali scudetto e grandi appuntamenti europei, contribuendo a costruire una rivalità che ha segnato un’intera epoca della Superlega. Ora quel duello si rinnova su un palcoscenico internazionale, con in palio un obiettivo prestigioso.

Il Guaguas arriva a questo appuntamento forte di una stagione estremamente positiva. Il primo posto nella regular season del campionato spagnolo, con un bilancio di 20 vittorie e 2 sconfitte, testimonia la solidità di una squadra allenata da Sergio Miguel Camarero, capace di esprimere continuità e qualità lungo tutto l’arco dell’annata. Dall’altra parte, Perugia si presenta con fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Dopo aver chiuso al primo posto la regular season di Superlega, la formazione guidata da Angelo Lorenzetti ha superato Monza in tre partite nei quarti di finale playoff, confermando profondità di roster e capacità di gestione dei momenti chiave.

I precedenti stagionali sorridono agli umbri, ma raccontano anche di sfide equilibrate: il 3-2 dell’andata e il 3-1 ottenuto al PalaBarton nella fase a gironi evidenziano una superiorità tecnica di Perugia, ma anche la capacità del Guaguas di restare sempre agganciato al match. La squadra spagnola si affida in regia all’esperienza di Miguel Angel De Amo, affiancato dal bulgaro Dobromir Dimitrov, mentre in posto due agisce il brasiliano Francisco Wallysson Souza. In banda, oltre a Juantorena, spazio all’argentino Nicolas Bruno, con alternative di qualità come Tomas Rousseaux. Al centro operano Hélder Spencer e Martín Ramos, mentre il reparto difensivo è guidato dal libero Unai Larrañaga. Un gruppo completo, esperto e capace di mettere in difficoltà chiunque.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaBarton di Perugia mercoledì 1 aprile con inizio alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Guaguas Las Palmas.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 1 aprile – PalaBarton di Perugia

Ore 20.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Guaguas Las Palmas – Sky Sport Arena

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn (anche sul 214 della piattaforma Sky), Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.