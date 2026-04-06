Perugia contro Piacenza: solidità contro talento nella gara-1 di semifinale dei playoff

La semifinale tra Perugia e Piacenza apre un confronto che mette di fronte due squadre con caratteristiche diverse ma accomunate da un momento di grande intensità. Gara-1 rappresenta subito un crocevia importante, perché può indirizzare l’inerzia di una serie che si annuncia complessa e ricca di spunti tecnici.

Perugia arriva all’appuntamento con la forza delle proprie certezze. Il 3-0 al Guaguas Las Palmas in Champions League ha confermato lo stato di forma di una squadra che sembra aver trovato continuità e profondità in ogni reparto. Il gruppo guidato da Angelo Lorenzetti ha già dato dimostrazione della propria solidità anche nei quarti di finale playoff, chiusi con un netto 3-0 contro Monza, senza lasciare spazio a cali di tensione.

La sensazione è quella di una squadra capace di controllare il ritmo della gara, di alzare il livello nei momenti decisivi e di contare su un sistema estremamente equilibrato. In attacco, Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk garantiscono soluzioni e peso specifico, mentre al centro Roberto Russo è un riferimento costante tra muro e primo tempo. A fare la differenza è però l’insieme: servizio incisivo, fase break organizzata e la regia di Simone Giannelli, che continua a dettare tempi e scelte con grande lucidità.

Dall’altra parte c’è una Piacenza che arriva a questa semifinale con un carico di fiducia costruito partita dopo partita. La serie vinta 3-2 contro Modena ha evidenziato la capacità della squadra emiliana di restare dentro le partite anche nei momenti più complicati, trovando soluzioni nei passaggi più delicati. A questo si aggiunge il successo europeo contro Lubiana, che ha spalancato le porte della finale di Coppa CEV, ulteriore conferma della crescita del gruppo. Nella sfida decisiva del Panini sono emersi i riferimenti principali: Mandiraci, determinante al servizio e in attacco, ma anche Gutierrez, Simon e Bovolenta, in un sistema che, quando trova stabilità in ricezione, riesce a esprimere una pallavolo molto efficace.

Piacenza si presenta con meno certezze strutturali rispetto agli umbri, ma con una dotazione fisica e tecnica in grado di creare problemi a chiunque. Il punto interrogativo riguarda la gestione delle energie, considerando il doppio impegno ravvicinato tra playoff e coppa europea, ma anche la capacità di mantenere continuità nell’arco della partita contro una squadra che concede pochissimo..