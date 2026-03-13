Pentathlon
Pentathlon, cambia il format di nuoto e laser run in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028
La UIPM ha introdotto i nuovi format di nuoto e laser run nelle gare di pentathlon moderno, che continua a cambiare volto in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028: dopo l’avvento della corsa ad ostacoli al posto dell’equitazione, ed il tabellone ad eliminazione diretta nella scherma, cambia ancora pelle lo sport del soldato.
Variazioni anche per le altre due prove previste: nel nuoto cambia sia la distanza da percorrere che il sistema di punteggio. Dai 200 stile libero si passa alla mezza distanza, con i 100 stile libero, che però assegneranno 5 punti, e non più 2, per ogni secondo di differenza tra i tempi degli atleti.
Più articolata anche la prova decisiva: nel laser run le serie di tiro passeranno da quattro a cinque. Gli atleti si fermeranno subito al poligono per una sessione di tiro supplementare rispetto al passato, mentre al momento resta inalterata la distanza da coprire con la corsa.