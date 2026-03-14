Pentathlon
Pentathlon, Aurora Tognetti e Diego Montecchia vincono il seeding round di scherma dei Campionati Italiani Senior
Al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano si sono tenuti i seeding round di scherma del Campionato Italiano Senior 2026 di pentathlon moderno: le prove odierne hanno definito i tabelloni ad eliminazione diretta che apriranno le finali, previste domani, quando si svolgeranno, a seguire, ostacoli, nuoto e laser run.
Nel settore maschile svettano Diego Montecchia (Fiamme Oro), primo e Federico Visco (Farapentathlon), secondo, entrambi con 21 assalti vinti e 9 persi, mentre Luca Gioia (Il Postiglione) si piazza terzo con un bilancio di 19-11, davanti a Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), quarto con 18-12.
Nel comparto femminile grande equilibrio, con tre atlete che mettono a segno 20 stoccate e ne subiscono 10: primo posto per Aurora Tognetti (Carabinieri), davanti a Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare), seconda, ed alla rientrante Elena Micheli (Carabinieri), terza.
SEEDING ROUND SCHERMA MASCHILE
1 MONTECCHIA Diego Fiamme Oro 21 9
2 VISCO Federico Farapentathlon 21 9
3 GIOIA Luca Il Postiglione 19 11
4 BOVENZI Matteo Aeronautica Militare 18 12
5 ALESSANDRO Federico Aeronautica Militare 17 13
6 TROMBONI Emanuele Fiamme Oro 17 13
7 MICHELI Roberto Fiamme Oro 15 15
8 AGAVRILOAIE Denis Esercito 15 15
9 BOUVET Mattia Athlion Roma 15 15
10 BOERO Alessandro Junior Asti 14 16
11 PAVOLINI Alessandro Circolo Delle Muse 14 16
12 MICHELI Giorgio Fiamme Oro 13 17
13 VENTURA Matteo Fiamme Oro 12 18
14 PRANDI Davide Torino 12 18
15 CARINGI Umberto Farapentathlon 8 22
16 BEGGIO Matteo Torino 6 24
SEEDING ROUND SCHERMA FEMMINILE
1 TOGNETTI Aurora Carabinieri 20 10
2 MONTECCHIA Ludovica Aeronautica Militare 20 10
3 MICHELI Elena Carabinieri 20 10
4 RINAUDO Alice Fiamme Oro 19 11
5 PIGLIONICO Matilde Flaminio 19 11
6 LOPEZ Maria Lea Carabinieri 19 11
7 TOGNETTI Francesca Carabinieri 18 12
8 ALLARA Annachiara Junior Asti 13 17
9 MONTAGNANI Rebecca Avia Pervia 13 17
10 BEGGIO Sara Torino 12 18
11 GIOIA Teresa Aeronautica Militare 12 18
12 CASSONE Ginevra Area 51 11 19
13 GELORMINO Alice Area 51 11 19
14 SALA Elisa Esercito 10 20
15 PRAMPOLINI Irene Fiamme Oro 10 20
16 MARTINESCU Valentina Fiamme Azzurre
SEMIFINALE A FEMMINILE
1 TOGNETTI Aurora 1418 265 351 290 512 Q
2 PRAMPOLINI Irene 1366 215 304 283 564 Q
3 MICHELI Elena 1350 255 263 288 544 Q
4 ALLARA Annachiara 1345 230 331 276 508 Q
5 LOPEZ Maria Lea 1343 270 275 278 520 Q
6 GELORMINO Alice 1318 250 335 257 476 Q
7 PIGLIONICO Matilde 1290 230 289 242 529 Q
8 SALA Elisa 1258 230 264 255 509 Q
9 PELLEGRINI Sophie 1155 230 198 254 473
10 CUTINI CALISTI Eva 1126 240 257 268 361
11 GOZZOLI Giulia 1098 185 254 263 396
12 IBBA Valentina 1011 210 0 279 522
13 CIABATTONI Anna 807 195 0 217 395
14 SOZZI Nikola 772 185 0 272 315
15 PAVONE Matilde 701 145 0 223 333
16 CASCIARO Giorgia 693 185 0 209 299
17 MARINI Margherita 661 200 0 216 245
18 DI STEFANO Soaraya 620 160 0 206 254
19 CAMPANER Nicole 438 205 0 233 0
20 BARBONI Caterina 169 0 0 135 34
SEMIFINALE B FEMMINILE
1 MONTECCHIA Ludovica 1394 332 290 280 492 Q
2 MARTINESCU Valentina 1377 331 302 265 479 Q
3 GIOIA Teresa 1344 301 283 260 500 Q
4 RINAUDO Alice 1335 304 287 280 464 Q
5 TOGNETTI Francesca 1335 281 266 265 523 Q
6 BEGGIO Sara 1319 316 266 250 487 Q
7 MONTAGNANI Rebecca 1293 315 279 220 479 Q
8 CASSONE Ginevra 1285 301 245 220 519 Q
9 CANTO Alessia 1267 259 274 220 514
10 BOANO Beatrice 1240 284 261 225 470
11 DAMBRUOSO Elisabetta 855 268 117 175 295
12 VENTURA Cristina 823 0 267 200 356
13 CRUDELINI Arianna 812 158 207 145 302
14 GIANCAMILLI Chiara 727 0 230 215 282
15 TURCO Laura Cora 661 0 230 190 241
16 CALDARONE Paola 638 0 257 0 381
17 GIROTTI Veronica 624 125 236 150 113
18 GUIDI Giulia 584 0 123 175 286
19 COLAIANNI Eleonora 414 0 249 165 0
20 IACHETTI Benedetta 313 0 138 175 0
SEMIFINALE A MASCHILE
1 MICHELI Roberto 1556 256 323 357 620 Q
2 MICHELI Giorgio 1545 250 324 360 611 Q
3 DALLENBACH Alexandre 1542 262 322 342 616 Q
4 AGAVRILOAIE Denis 1538 220 325 362 631 Q
5 MONTECCHIA Diego 1535 268 333 372 562 Q
6 BOERO Alessandro 1532 226 300 353 653 Q
7 PRANDI Davide 1532 256 305 331 640 Q
8 BEGGIO Matteo 1526 208 311 354 653 Q
9 BOUVET Mattia 1522 214 315 339 654
10 CACCIA Leonardo 1513 256 300 364 593
11 VENTRICINI Edoardo 1499 262 300 372 565
12 VARI Edoardo 1489 226 303 362 598
13 TUCCIMEI Tommaso 1489 202 309 370 608
14 COSSUTTI Andrea 1445 208 289 326 622
15 FORCINITI Alessandro 1441 190 312 359 580
16 MUSTO Carmine Giovanni 1400 220 290 345 545
17 SCIFO Giovanni Paolo 1391 238 319 332 502
18 CHENOUF Redha 1380 214 251 303 612
19 BIASIN Giacomo 1370 226 311 330 503
20 BELLI Alessandro 1366 220 305 271 570
21 VENCATACHELLUM Piersanti 1334 220 299 268 547
22 VIGNOLI Giovanni Maria 1328 214 302 331 481
23 ALESSANDRO Gianluca 1306 190 316 323 477
24 SAPORITO Luigi 1097 166 295 233 403
25 AMOROSO Samuele 1088 136 278 167 507
26 LUCARELLI Lorenzo 1070 184 258 180 448
27 GAMBINI Emanuele 1069 154 252 167 496
28 SAVAGLIA Nicola 1030 196 307 0 527
29 FARO Samuele 996 142 246 154 454
30 MAZZOLI Luca 749 202 280 267 0
31 CONTRO’ Alessandro Giovan 605 124 234 0 247
32 GIOMMI Nicholas 574 196 293 85 0
33 BRUSCOLINI Francesco 330 166 0 164 0
34 PENSATO Tommaso 250 250 0 0 0
SEMIFINALE B MASCHILE
1 VISCO Federico 1539 317 362 274 586 Q
2 BOVENZI Matteo 1536 341 354 286 555 Q
3 GIOIA Luca 1533 305 353 250 625 Q
4 PAVOLINI Alessandro 1531 323 364 256 588 Q
5 TROMBONI Emanuele 1527 291 363 256 617 Q
6 ALESSANDRO Federico 1525 317 328 238 642 Q
7 VENTURA Matteo 1525 311 349 238 627 Q
8 CARINGI Umberto 1505 311 344 208 642 Q
9 ARROYO Christian 1494 315 298 226 655
10 GOZZOLI Matteo 1490 320 360 214 596
11 CUTINI CALISTI Daniele 1481 308 339 226 608
12 SANCISI Niccolo’ 1466 304 314 208 640
13 FIDECARO Gabriele 1428 292 322 208 606
14 VARI Emanuele 1424 306 329 196 593
15 PELUSO Diego 1413 299 338 202 574
16 CARDAMONE Angelo 1408 307 337 220 544
17 BUSSETTI Cesare 1395 305 312 172 606
18 CIAMAGLIA Marco 1393 289 307 172 625
19 NOCETTI Matteo 1389 277 285 214 613
20 D’ ALBENZIO Lorenzo 1339 317 311 220 491
21 PRIMUCCI Edoardo 1336 310 301 198 527
22 RUS Antonio Ovidio 1325 291 312 214 508
23 LAURI Nicholas 1317 286 254 220 557
24 CORTEGGIANI Davide 1270 301 262 178 529
25 PETROCCHI Leonardo 1267 280 318 238 431
26 RIGHINI Riccardo 1181 158 291 262 470
27 MONTANARI Marco 976 265 0 238 473
28 MACCARONE Salvatore 937 316 0 166 455
29 CANTELLI Federico 877 278 0 154 445
30 PRUITI CIARELLO Fabio 872 268 0 184 420
31 ALLEGRA Alessandro Arturo 844 251 110 136 347
32 BUGATTELLI Joy 755 241 312 202 0
33 BARBARO Lorenzo 464 0 0 154 310
34 SAVOCA Leonardo 0 0 0 0 0