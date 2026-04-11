Pattinaggio sincronizzato: il Team Ice On Fire in top 10 ai Mondiali, vincono Les Supremes

Termina con un piazzamento il Mondiale del Team Ice On Fire. La squadra italiana ha centrato quindi per la terza volta consecutiva la top 10 nella competizione iridata di pattinaggio sincronizzato, quest’anno andato in scena a Salisburgo (Austria), nonostante un passaggio a vuoto pesante nel segmento più breve.

La formazione seguita da Roberta Giuliani e Gabriele Minchio ha infatti perso terreno nello short a causa di una sbavatura nell’elemento di intersezione, viziato da una caduta che ha determinato un grado di esecuzione negativo da parte del pannello giudicante, fattore che ha fermato il punteggio a quota 63.03, valido per la decima piazza provvisoria.

Migliore invece il libero, il settimo complessivo, in cui le azzurre hanno stampato 132.90 guadagnando così l’overall di 195.93. L’oro è andato invece alla canadesi Les Supremes, abili ad indirizzare la competizione prendendo il largo nel corto e tenendo botta con il quarto free per un totale di 233.00 punti, comunque quattro lunghezze in più delle statunitensi Haydenettes, seconde con 229.28 davanti alle finlandesi Helsink Rockettes, trionfatrici lo scorso anno e oggi terze con 228.67 (e con il migliore libero del lotto).

Da segnare infine quanto fatto dalle Hot Shivers, piazzatesi all’undicesimo posto con lo score di 169.14 mantenendo la posizione per tutta durata della rassegna. Di seguito la classifica completa:

CLASSIFICA FINALE MONDIALI SINCRONIZZATO