Pattinaggio artistico, tutto pronto per i Campionati Italiani Junior 2021. Il programma completo

Torneranno in pista questo fine settimana i giovanissimi del pattinaggio artistico, pronti a disputare finalmente i Campionati Italiani Junior, evento che andrà in scena al PalaGhiaccio di Trento dal 9 all’11 aprile dopo essere stato inizialmente pianificato per il mese di marzo. Per l’occasione saranno della partita anche i pattinatori della disciplina del Sincronizzato, anche loro pesantemente penalizzati da un calendario internazionale pressoché inesistente, ricco esclusivamente di cancellazioni dettate dell’emergenza sanitaria.

Le talentuose leve affronteranno la loro terza gara stagionale dopo l’antipasto del Gran Premio Italia Junior, competizione in due tappe (Trento e Aosta) organizzata dalla FISG sulla scia del successo riscosso da quello Senior per ovviare alle difficoltà di tutta l’annata sportiva.

Come da tradizione i riflettori saranno puntati sulla sempre interessante prova individuale femminile, dove la grande attesa sarà Anna Pezzetta, allieva di Lorenzo Magri che si è distinta proprio nei due appuntamenti del circuito interno, trionfando con margine in entrambe le prove proponendo layout competitivi impreziositi da elementi di salto di pregevole qualità. Non staranno ovviamente a guardare tuttavia avversarie come Ester Schwarz, Clara Zadra, Serena Joy Roblin o Camilla Paola Giardini, tutte gravitate nelle zone alte nella classifica nei due incontri citati.

Nel singolo maschile sarà Nikolaj Memola quello da battere, pattinatore che ha recentemente inserito nel suo arsenale un elemento molto importante come il triplo axel: l’atleta di Olga Romanova è tuttavia chiamato a eseguire due prestazioni pulite in modo da poter arginare atleti agguerriti come Raffele Francesco Zich, quest’ultimo vincitore ad Aosta. Il ghiaccio di Trento potrebbe inoltre accogliere Matteo Nalbone, assente al Gran Premio Italia Junior e dunque alla prima uscita in stagione.

Nelle coppie d’artistico invece favoritissimi i già molto esperti Alyssa Chiara Montan-Manuel Piazza, i quali si scontreranno con Federica Simioli-Alessandro Zarbo e Anna Vales-Filippo Giacomo Clerici. Nel Sincro andrà in scena una nuova, avvincente, sfida tra le Hot Shivers e il team di casa Ice on fire. Tre invece i gruppi in categoria Junior: Hot Shivers, Shining blades e Crazy Splinters.

CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR 2020-2021: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 9 aprile

14:00 Short program individuale femminile

17:30 Short program individuale maschile

18:30 Short program coppie

Sabato 10 aprile

12:00 Free program individuale femminile

16:30 Free program individuale maschile

17:35 Free program coppie

Domenica 11 aprile

13:00 Short program Junior Sincro

13:40 Short program Senior Sincro

17:00 Free program Junior Sincro

17:45 Free program Senior Sincro

