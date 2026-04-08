Pattinaggio di figura: ritorna lo spettro del “programma tecnico” e di quello “artistico? L’indiscrezione

Dopo due tentativi non andati a buon fine, l’ISU ci riprova. O meglio, sembra che ci voglia riprovare. Da quanto emerge da alcune fonti informate sull’argomento, sembra che la Commissione Tecnica di pattinaggio di figura , in realtà già nota nll’ambiente da quasi dieci anni, che se approvata cambierebbe per sempre l’asset della specialità del singolo. Al vaglio infatti ci sarebbe la volontà di eliminare i programmi corti e liberi così come li conosciamo. Al loro posto potrebbero essere introdotti altri due segmenti, uno più breve, denominato tecnico, e l’altro più lungo, chiamato semplicemente programma artistico.

A quanto pare, sembra che se accettata, la novità potrebbe arrivare nell’annata sportiva 2027-2028. Il programma cosiddetto tecnico, della durata di circa tre minuti, potranno essere inseriti un massimo quattro salti (più gli altri elementi, si suppone). In quello artistico, lungo tre minuti e trenta, non è prevista l’esecuzione di alcun salto, ma solo la coreografia.

Qualcosa che si avvicina come concetto all’idea di Solo Dance ben sdoganata tra le rotelle ma di cui non si conoscono completamente i dettagli, per cui è estremamente complicato farsi anche una minima idea.

Quello dei due programmi non è l’unica novità significativa che sarà discussa nei prossimi mesi. Sul tavolo, oltre ad un ridimensionamento consistente dal calendario, c’è anche una proposta per ridurre in modo significativo la durata delle gare, attraverso un ripensamento del sistema di warm-up. Ma anche in questo caso, si tratta solo di idee poco consistenti. Per eventuali dettagli si dovrà attendere.