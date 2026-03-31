Pattinaggio artistico: i principali eventi della prossima stagione. I Mondiali restano in Europa!

La stagione 2026/2027 di pattinaggio artistico è andata da poco in archivio con i Campionati Mondiali, andati in scena come sappiamo sul ghiaccio dell’O2 Arena di Praga. La rassegna iridata ha di fatto chiuso un quadriennio. Tutto il movimento dunque si appresta a vivere un altro ciclo di quattro anni, con tutte le novità del caso che man mano arriveranno.

Ad oggi, sono pochissimi i punti fermi, anche a livello di calendario. Con il programma del Grand Prix 2026-2027 ancora in definizione e la costruzione in atto del circuito ISU Challenger Series, attualmente risultano già ufficializzati e stabiliti solo tre eventi: stiamo parlando della competizione itinerante Junior Grand Prix, dei Campionati Europei e dei Campionati Mondiali.

La rassegna dedicata ai pattinatori più giovani comincerà come di consueto ad agosto e toccherà Cina (Xi An, 19-22 agosto), Lettonia (Riga, 26.29 agosto), Thailandia (Bangkok, 2-5 settembre), Turchia (Ankara, 16-19 settembre) e Georgia (23-26 settembre).

Ancora non note invece date esatte e sedi del Grand Prix Senior, gara che in futuro potrebbe vivere un significativo slittamento (ma è ancora tutto da definire). I Campionati Europei si svolgeranno invece a Losanna (Svizzera) dal 27 al 31 gennaio, mentre i Mondiali saranno a Tampere, in Finlandia, dal 15 al 21 marzo.

I Four Continents, evento che non interessa l’Italia, si disputeranno inoltre in Corea del Sud (sede da assegnare) nel mese di febbraio. In coda alla stagione inoltre dovrebbe svolgersi anche il World Team Trophy, competizione a squadre a cadenza biennale.