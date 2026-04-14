Pattinaggio artistico, pausa per Kagiyama: il nipponico non prenderà parte alla prossima stagione

Arriva la prima notizia importante dell’off season di pattinaggio artistico. Yuma Kagiyama, due volte medaglia d’argento alle Olimpiadi, non prenderà parte alla stagione 2026-2027, prendendosi dunque una pausa dalle competizioni. A comunicarlo è stato lo stesso atleta, attraverso un lungo post pubblicato sui social network nelle scorse ore.

Il nipponico, capace di ottenere due posti d’onore a Pechino 2022 e a Milano Cortina 2026, ha in prima battuta ringraziato i fan per il caloroso supporto avuto durante gli ultimi Campionati Mondiali, in cui ha ceduto il passo al solo Ilia Malinin centrando il posto d’onore in rimonta, a seguito di uno short oltremodo problematico:

“Mi dispiace per il ritardo, ma grazie per il sostegno al Campionato Mondiale – ha detto Kagiyama – Durante il programma corto c’è stato un piccolo incidente, ma grazie agli applausi e alle grida di incoraggiamento di tutti voi, ho potuto pattinare con gioia. Nel programma libero ho realizzato una performance che superava persino ciò che inseguivo, e dal momento dell’ultima trottola ho iniziato a sentire ovazioni, tantissimi applausi e voci di tifo: è stato un momento da sogno e ho potuto godere di uno scenario meraviglioso. Negli ultimi anni, ho avuto molti momenti di rammarico e cose difficili da affrontare, ma sono felice di aver potuto concludere la stagione in una forma positiva. È stata una stagione che sembrava lunga ma che è passata in un lampo, e allo stesso tempo eterna; ringrazio tutti i collaboratori che mi hanno sostenuto fino a qui, le persone intorno a me e voi tutti che mi avete incoraggiato”.

Successivamente, l’atleta seguito dal papà Masakazu e da Carolina Kostner ha comunicato la sua volontà di prendersi un ano sabbatico: “E, per informarvi, per la prossima stagione, la 2026-27, ho deciso di non partecipare alle competizioni e di prendermi un periodo di riposo. Guardando al futuro, vorrei dedicare del tempo a nuove sfide, riscoprire il fascino del pattinaggio artistico e riflettere su me stesso, per trascorrere questo periodo in quel modo. Sto portando avanti vari progetti, quindi vi sarei grato se li aspettaste con impazienza. Anche in futuro ci saranno ice show ed eventi, quindi non vedo l’ora di potervi incontrare di nuovo davanti a tutti voi“.

Kagiyama si ferma per rifiatare dopo almeno sei anni vissuti da protagonista. Oltre ai due argenti olimpici, il giapponese ne ha conquistati tre nelle rassegne iridate e altri tre nelle Finali Grand Prix. Fino a questo momento, è mancato solo il metallo più pregiato, complice anche la scomodissima presenza di Malinin.