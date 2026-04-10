Egan Bernal e i problemi burocratici in Colombia: cos’è successo a Bogotà e la conferma sul Giro d’Italia

Egan Bernal ha disputato la sua ultima gara lo scorso 28 febbraio, quando concluse al settimo posto la Faun-Ardèche Classic (evento di livello Pro). Tre settimane prima, il 29enne aveva aperto la propria stagione ai Campionati Nazionali Colombiani: quinto posto a cronometro e vittoria nella prova in linea. Dopo essersi cimentato sulle strade di Francia, però, non sono più giunte notizie del talentuoso sudamericano, capace di conquistare il Tour de France nel 2019 e il Giro d’Italia nel 2021.

Si era parlato di possibili problemi a un ginocchio, ma a spiegare i motivi di questa lunga assenza è stato lo stesso alfiere della INEOS Grenadiers in una dichiarazione concessa a Noticias Caracol, dopo essersi recato presso il Ministero degli Esteri a Bogotà per rinnovare il passaporto: “Sono venuto a rinnovare il passaporto e credo che il sistema sia fuori uso. Ho bisogno di rinnovare il passaporto perché ho già riempito tutte le pagine di timbrini. Parto domenica e, a dire il vero, è stata un po’ colpa mia perché ho lasciato tutto all’ultimo momento“.

Sembra esserci stato un malfunzionamento del sistema di appuntamenti per rinnovare il documento, ma Egan Bernal dovrebbe avere risolto il tutto e ha in programma di tornare in Europa nella giornata di domenica 12 aprile. Contestualmente è arrivata la conferma che parteciperà al Giro d’Italia, in programma dall’8 al 24 maggio. Prima della Corsa Rosa, il colombiano dovrebbe partecipare al Tour of the Alps, previsto dal 20 al 24 aprile.