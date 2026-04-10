La Parigi-Roubaix 2026 si vedrà in tv sulla RAI in chiaro? Orari, programma, streaming

Gli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali Rai. La Ronde non ha goduto della copertura del network pubblico e molti amanti del pedale non hanno potuto ammirare lo spettacolo della seconda Classica Monumento della stagione, vinta dallo sloveno Tadej Pogacar davanti all’olandese Mathieu van der Poel e al belga Remco Evenepoel.

Tanti spettatori si stanno chiedendo se potranno tornare a gustare il grande ciclismo sulle reti Rai in occasione della Parigi-Roubaix, che andrà in scena domenica 12 aprile. La risposta è affermativa: il ribattezzato Inferno del Nord sarà visibile gratis e in chiaro. Appuntamento su RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.45, poi ci si sposterà su Rai 2 per quella che si preannuncia una pirotecnica sfida tra Pogacar, van der Poel, il nostro Filippo Ganna e altri potenziali pretendenti.

Il fascino della Foresta di Arenberg, la magia del Carrefour de l’Arbre e la durezza di Mons-en-Pévèle saranno per tutti anche questa volta. Naturalmente è garantita la diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN fin dalle prime pedalate, la Parigi-Roubaix scatterà alle ore 11.05 da Compiegne. Proiettandoci verso il futuro, ricordiamo che la Amstel Gold Race sarà trasmessa soltanto su Eurosport e Discovery, non sulla Rai che tornerà a trasmettere il grande ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi del 26 aprile.

CALENDARIO PARIGI-ROUBAIX 2026

Domenica 12 aprile

Ore 11.05 Parigi-Roubaix, partenza (258,3 km da Compiegne a Roubaix) – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.45 alla ore 14.45, poi su Rai 2

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 12.45 alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 12.45, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN in versione integrale.

Diretta testuale: OA Sport in versione integrale.