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O Gran Camiño 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Decisivi i due arrivi in salita
Si volta subito pagina dopo le emozioni regalate da una stratosferica Parigi-Roubaix. Nel pieno rispetto del ritmo di un calendario che, nella fase iniziale della stagione, alterna le Classiche del Nord alle brevi corse a tappe è il momento di uno degli appuntamenti immancabili della prima parte di annata. Si corre, da domani a sabato 18, O Gran Camiño 2026.
La breve gara a tappe, giunta alla quinta edizione, si articola in cinque frazioni con partenza da Torre de Hércules e arrivo a Monte Trega dopo aver percorso 663 chilometri. Cambia, rispetto al recente passato, la collocazione temporale con lo spostamento da fine febbraio a metà aprile. Il tracciato sarà come sempre piuttosto impegnativo viste le caratteristiche del territorio della Galizia.
Si partirà con una prova contro il tempo di 14,8 chilometri lungo le strade di A Coruña che offrirà già le prime indicazioni in ottica classifica generale, seguita poi da due frazioni che potrebbero anche concludersi allo sprint nonostante la presenza di alcune asperità nel finale. Risulteranno decisivi per il successo finale, conquistato lo scorso anno da Derek Gee, i due arrivi in salita di Cabeza de Meda e quello del Monte Trega.
IL PERCORSO E LE TAPPE DEL GIRO DEI PAESI BASCHI
Martedì 14 aprile, prima tappa: Torre de Hércules (A Coruña) – Torre de Hércules (A Coruña) (14,8 km, cronometro)
Si parte dalla prova contro il tempo che potrà già segnare le prime differenze in graduatoria. L’unico rilevamento intermedio è posto sulla salita di San Pedro, quarta categoria di 1,5 chilometri al 5,7% di pendenza media. Gli ultimi chilometri non presentano alcun tipo di difficoltà altimetrica.
Mercoledì 15 aprile, seconda tappa: Vilalba – Barreiros (148,6 km)
I ciclisti affrontano nelle fasi iniziali la salita di Alto da Gañidoira, terza categoria di 4,3 chilometri al 4,2%. I corridori transitano una prima volta sulla linea del traguardo prima di un tratto ondulato che culmina con Alto de Noceda, terza categoria di 2,6 chilometri all’8,4%. Gli ultimi chilometri possono lasciare spazio al rientro degli sprinter attardati e all’arrivo a ranghi compatti.
Giovedì 16 aprile, terza tappa: Carballo – Padrón (169 km)
I chilometri iniziali sono caratterizzati da un tracciato che presenta diversi saliscendi prima di immettersi in una parte di percorso senza difficoltà degne di nota. Nella parte conclusiva del percorso i ciclisti affrontano l’unica difficoltà di giornata, l’ Alto Pico Muralla, seconda categoria di 10,7 chilometri al 3,8%.
Venerdì 17 aprile, quarta tappa: Xinzo de Limia – Cabeza de Meda (Xunqueira de Espadanedo) (145,7 km)
Si inizia a delineare, molto probabilmente, la conformazione della classifica generale. Negli ultimi 35 km si prevede battaglia con tre salite su cui i big potranno creare selezione e cercare di costruire differenze importanti nei confronti dei rivali: l’Alto Cabeza de Meda, prima categoria di sette chilometri al 5,7% di pendenza media, l’Alto do Rodicio, seconda categoria di cinque chilometri al 6,5% di pendenza media, e, da un versante diverso, l’Alto Cabeza de Meda, prima categoria di 5,1 chilometri al 9,4%.
Sabato 18 aprile, quinta tappa: As Neves – Monte Trega (A Guarda) (154,7 km)
La corsa è destinata ad infiammarsi nella parte finale, frangente nel quale i ciclisti si misureranno con le tre asperità di giornata: il doppio passaggio sull’Alto da Valga, seconda categoria di cinque chilometri al 7,7% di pendenza media, e la scalata finale dell’Alto Monte Santa Trega, seconda categoria di 3,6 chilometri al 7,5%.