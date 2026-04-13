O Gran Camiño 2026: Adam Yates il più atteso, Alessandro Pinarello ci prova
Edizione numero cinque per la breve corsa a tappe spagnola O Gran Camiño. In un calendario intensissimo non ci sarà per una gara di categoria 2.1 una startlist di altissimo livello, con solamente quattro compagini World Tour. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa con percorso e favoriti.
PERCORSO
Tappa 1 (14/04): Torre de Hércules (A Coruña) – Torre de Hércules (A Coruña) (15 km, cronometro)
Tappa 2 (15/04): Vilalba – Barreiros (148,6 km)
Tappa 3 (16/04): Carballo – Padrón (169 km)
Tappa 4 (17/04): Xinzo de Limia – Alto de Cabeza de Meda (Xunqueira de Espadanedo) (145,7 km)
Tappa 5 (18/04): As Neves – Monte Trega (A Guarda) (154,7 km)
Si comincia con una cronometro tutt’altro che semplice, non mancheranno le salite, con la quarta frazione, la più intensa, che vede l’Alto Cabeza de Meda, prima categoria di sette chilometri al 5,7% di pendenza media, l’Alto do Rodicio, seconda categoria di cinque chilometri al 6,5% di pendenza media, e, da un versante diverso, l’Alto Cabeza de Meda, prima categoria di 5,1 chilometri al 9,4%. Occhio anche all’ultima: scalata finale all’Alto Monte Santa Trega, seconda categoria di 3,6 chilometri al 7,5%.
FAVORITI
Il nome più atteso è quello di Adam Yates, che sarà il capitano della UAE Team Emirates – XRG: il britannico ancora non ha conquistato vittorie in stagione e proverà a sbloccarsi. Da seguire il norvegese Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) ed il padrone di casa Iván Romeo (Movistar Team). In casa Italia occhi puntati su Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) reduce da un’ottima Tirreno-Adriatico.
STARTLIST O GRAN CAMINO 2026
UAE TEAM EMIRATES XRG
2 Julius JOHANSEN
3 Vegard Stake LAENGEN
4 Kevin VERMAERKE
5 Adam YATES
6 Mohammad ALMUTAIWEI
7 Abdulla JASIMAL-ALI
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
11 Sven MERNIK
12 Tijmen GRAAT
13 Anton SCHIFFER
14 Patryk GOSZCZURNY
15 William SMITH
16 Jørgen NORDHAGEN
NSN CYCLING TEAM
21 George BENNETT
22 Alessandro PINARELLO
23 Nadav RAISBERG
24 Patrick CASEY
25 Alvaro GARCIA
26 Zachary MARRIAGE
27 Finlay TARLING
MOVISTAR
31 Jorge ARCAS
32 Carlos CANAL
33 Tomas POMBO
34 Davide FORMOLO
35 Ivan ROMEO
36 Nelson OLIVEIRA
37 Filip NOVAK
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
41 Abel BALDERSTONE
42 Jose PARRA
43 Gorka SORARRAIN
44 Jan CASTELLON
45 Samuel FERNANDEZ
46 Jakub OTRUBA
47 Pablo LOSPITAO
BURGOS-BURPELLET-BH
51 Antonio FAGUNDEZ
52 Carlos GARCIA PIERNA
53 Sergio CHUMIL
54 Mario APARICIO MUÑOZ
55 Jesus HERRADA
56 Martin REY VAZQUEZ
57 Sinuhe FERNANDEZ
EQUIPO KERN PHARMA
61 Diego URIARTE
62 Mats WENZEL
63 Ivan SOSA
64 Pablo CARRASCOSA
65 Ibai AZANZA
66 Mikel RETEGI
67 Antonio SOTO
EUSKALTEL-EUSKADI
71 Txomin JUARISTI
72 Louis SUTTON
73 Jon AGIRRE
74 Unai AZNAR
75 Samuel FERNANDEZ
76 Xabier ISASA
77 Danny VAN DER TUUK
ANICOLOR/CAMPICARN
81 Artem NYCH
82 Rafael REIS
83 Alexis GUERIN
84 Andoni JIMENEZ
85 Santiago MESA
86 Ruben FERNANDEZ
87 Enzo LEIJNSE
TEAM TAVIRA – CRÉDITO AGRICOLA
91 Noah CAMPOS
92 Guilherme MESTRE
93 Carlos SALGUEIRO
94 Jose BICHO
95 Ailetz LASA
96 Rodrigo ALVES
97 Gabriel COSTA
EFAPEL CYCLING
101 Jesus PEÑA
102 Rafael DURÃES
103 Aleksandr GRIGOREV
104 Lucas LOPES
105 Pedro PINTO
106 Joaquim SILVA
107 Keegam SWIRBUL
FEIRA DOS SOFÁS BOAVISTA
111 Pedro SILVA
112 Fábio COSTA
113 David DOMINGUEZ
114 Afonso LOPES
115 João SILVA
116 João ANUNCIAÇÃO
117 Rúben RODRIGUES
AVILUDO – LOULETANO LOULÉ
121 Jesus DEL PINO
122 Tomas CONTTE
123 Filipe FRANCISCO
124 Daniel VIEGAS
125 João ANTONIO
126 Claudio LEAL
127 Jorge LOPEZ
TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA
131 Angel SANCHEZ
132 Lois GUISANDE
133 Diego LOPEZ
134 João MATIAS
135 Gonçalo CARVALHO
136 Rafael BARBAS
137 Simão LUCAS
CREDIBOM / LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR
141 Emanuel DUARTE
142 Gonçalo LEAÇA
143 Diogo PINTO
144 João OLIVEIRA
145 Duarte DOMINGUES
146 João MEDEIROS
147 Hugo NUNES
MERIDIAN RACING P/B DE LUZ
151 Jacob ROY
152 Pelayo MERINO
153 Benjamin JURACIC H
154 Jade ROHDE
155 Joshua LEBO
156 Finnegan MURPHY
157 Hubert LAMOTHE