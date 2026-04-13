Nuoto, Johannes Liebmann migliora il record europei degli 800 sl: la Germania sempre più riferimento nel mezzofondo in vasca

Il Malmsten Swim Open di Stoccolma si impone come uno snodo chiave della stagione internazionale del mezzofondo, grazie soprattutto alla prova di Johannes Liebmann negli 800 stile libero, che ridefinisce gli equilibri europei e consolida la crescente centralità della Germania nello stile libero maschile.

Il 19nne tedesco ha nuotato in 7:37.94, nuovo record europeo, migliorando il 7:38.12 siglato nel 2025 dal connazionale Sven Schwarz. Si tratta di un progresso di 0.18 secondi, apparentemente contenuto ma significativo in una distanza dove i margini tra élite sono ridottissimi. In meno di due stagioni, il limite europeo è stato abbassato tre volte, con due protagonisti tedeschi: un segnale inequivocabile della profondità del movimento.

Il dato più rilevante è la capacità di mantenere uniformità cronometrica sotto fatica, elemento tipico dei grandi interpreti della distanza. Il margine finale sugli avversari è netto: oltre 7 secondi su Oliver Klemet (7:45.66).

Il risultato di Liebmann non è isolato, ma si inserisce in un sistema consolidato. La scuola di Magdeburgo continua a produrre specialisti di livello mondiale, in una linea che include Florian Wellbrock e Lukas Märtens, campione olimpico dei 400 stile libero

Proprio Märtens rappresenta il simbolo della nuova leadership tedesca: la sua affermazione olimpica ha consolidato una cultura della prestazione che oggi si riflette anche nelle distanze più lunghe.