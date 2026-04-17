Novak Djokovic rinuncia anche al torneo di Madrid: “Non sono pronto a competere”

Novak Djokovic non sarà presente al Masters 1000 di Madrid e ha affidato direttamente ai social l’annuncio del suo forfait. Il serbo ha spiegato la decisione con parole semplici e dirette: “Madrid, sfortunatamente non sono pronto a competere quest’anno. Sto lavorando per recuperare, a presto. Hasta pronto!“.

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

Una scelta che conferma i dubbi emersi nei giorni precedenti, quando lo stesso Djokovic aveva parlato apertamente delle sue condizioni fisiche non ottimali. A margine della sua presenza alla Movistar Arena per la sfida di Eurolega tra Real Madrid Baloncesto e KK Crvena zvezda, aveva infatti ammesso: “Spero di poter giocare a Madrid, sto lavorando per questo. Però ho qualche problema fisico, ho un infortunio che mi sta tormentando di cui vorrei liberarmi“.

Dichiarazioni che già lasciavano intuire una possibile rinuncia, poi diventata ufficiale con il messaggio rivolto ai tifosi. In quella stessa occasione, il serbo aveva anche aggiunto con tono più leggero: “Ora ho un po’ di tempo libero, quindi mi piace vedere anche altri sport“.

Il suo avvio di stagione è stato fin qui limitato: dopo la finale raggiunta agli Australian Open, battendo in semifinale Jannik Sinner in una semifinale epica, Nole ha disputato solo Indian Wells, fermandosi agli ottavi. Madrid, torneo che ha conquistato tre volte in carriera, dovrà quindi aspettare ancora per rivedere uno dei suoi protagonisti più iconici.