NASCAR, Martinsville: Hamlin domina, ma alla fine vince Elliott

Chase Elliott vince a Martinsville nella NASCAR Cup Series regalando ad Hendrick Motorsports ed a Chevrolet la prima affermazione della stagione 2026. Il #9 dello schieramento torna al successo beffando Denny Hamlin, dominatore della scena per oltre 200 dei 400 passaggi previsti.

La Camaro #9 ha preso il largo nel finale dopo una breve caution a 89 giri dalla fine per recuperare dei detriti. Il georgiano si è ritrovato davanti alla Toyota #11 di Joe Gibbs Racing che non è più riuscito a tornare in testa alla competizione.

L’ex campione della NASCAR Cup Series, semplicemente il pilota più amato dal pubblico, ha siglato il secondo acuto nel catino di Ridgeway, il 22mo in carriera nella più importante delle tre categorie nazionali riservate alle stock car.

Elliott ha regolato per mezzo secondo Hamlin, a segno in entrambe le Stage con margine sulla concorrenza. Joey Logano (Penske Ford #22) si è attestato in terza piazza precedendo Ty Gibbs (Gibbs Toyota #54), William Byron (Hendrick Chevrolet #24), Ryan Blaney (Penske Ford #12) e Christopher Bell (Gibbs Toyota #20).

Meritata pausa per la NASCAR Cup Series settimana prossima con il fine settimana di Pasqua. L’attività riprenderà domenica 12 aprile con la tradizionale corsa primaverile presso il Bristol Motor Speedway.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES MARTINSVILLE

9 RUN Chase Elliott Chv 400 21.116 89.676 20.007 94.647 4

11 RUN Denny Hamlin Tyt 400 0.565 0.565 20.981 90.253 19.788 95.694 5

22 RUN Joey Logano Frd 400 2.073 1.508 21.315 88.839 20.086 94.275 5

54 RUN Ty Gibbs Tyt 400 3.163 1.090 21.332 88.768 19.980 94.775 5

24 RUN William Byron Chv 400 3.704 0.541 21.046 89.974 19.979 94.78 5

12 RUN Ryan Blaney Frd 400 4.230 0.526 21.181 89.401 20.117 94.129 5

20 RUN Christopher Bell Tyt 400 7.237 3.007 21.396 88.503 20.079 94.307 5

2 RUN Austin Cindric Frd 400 9.049 1.812 20.938 90.438 20.113 94.148 5

5 RUN Kyle Larson Chv 400 9.056 0.007 21.177 89.418 20.216 93.668 6

21 RUN Josh Berry Frd 400 10.174 1.118 20.908 90.568 20.109 94.167 5

97 RUN Shane Van Gisbergen Chv 400 12.280 2.106 21.251 89.106 20.129 94.073 5

60 RUN Ryan Preece Frd 400 12.537 0.257 21.143 89.562 20.273 93.405 5

6 RUN Brad Keselowski Frd 400 12.722 0.185 20.920 90.516 20.293 93.313 6

19 RUN Chase Briscoe Tyt 400 16.446 3.724 21.097 89.757 20.142 94.013 6

45 RUN Tyler Reddick Tyt 400 18.206 1.760 21.272 89.018 20.044 94.472 5

1 RUN Ross Chastain Chv 400 20.339 2.133 21.478 88.165 20.095 94.232 4

77 RUN Carson Hocevar Chv 400 20.866 0.527 21.407 88.457 20.213 93.682 6

71 RUN Michael McDowell Chv 400 21.117 0.251 21.355 88.672 20.219 93.654 6

17 RUN Chris Buescher Frd 399 1 lap 21.287 88.956 20.250 93.511 8

7 RUN Daniel Suarez Chv 399 1 lap 21.238 89.161 20.108 94