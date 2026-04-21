Myriam Sylla chiude la stagione in Turchia: il trionfo in CEV Cup e un quinto posto. Italia all’orizzonte

Myriam Sylla ha concluso la sua prima stagione in Turchia, dove si è trasferita dopo aver indossato la casacca di Milano nelle ultime annate agonistiche. La schiacciatrice ha accettato l’offerta del Galatasaray Istanbul e ha avuto modo di distinguersi nella prima parte di stagione, poi si è fermata per qualche settimana a cavallo tra gennaio e febbraio per dei problemi fisici, tornando a essere protagonista nella fase calda della annata agonistica.

La 31enne ha contribuito alla conquista della CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League), distinguendosi anche nella doppia finale disputata contro Chieri. In Coppa di Turchia, invece, è arrivata l’eliminazione in semifinale, mentre nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, le giallorosse sono rimaste fuori dai playoff per il titolo (riservati alle prime quattro classificate della regular season).

Relegate agli spareggi per il quinto posto, Sylla e compagne sono riuscite a raggiungere il massimo obiettivo possibile, staccando così il biglietto per la prossima Challenge Cup (la terza manifestazione continentale per importanza). Nella decisiva gara-2 della finalina per il piazzamento, il Galatasaray ha regolato l’Aras Kargo per 3-1 (25-20; 20-25; 25-19; 25-21): l’azzurra ha messo a segno 5 punti (26% in attacco, 32% in ricezione), a fare la differenza sono state soprattutto Alexia Carutasu (23 punti) e Wang Yuanyuan (17).

Myriam Sylla si prenderà ora un periodo di meritato riposo e non disputerà la Nations League: il CT Julio Velasco ha già annunciato che diverse big, grandissime protagoniste dei trionfi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e agli ultimi Mondiali, tireranno un po’ il fiato. La schiacciatrice dovrebbe tornare con la Nazionale in vista degli Europei di fine estate, dove tra l’altro verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.