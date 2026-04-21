Dove vedere in tv Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streaming

Mercoledì 22 aprile (ore 20.30) si giocherà Milano-Conegliano, gara-4 della finale scudetto di volley femminile. Le Pantere conducono la serie per 2-1 e possono chiudere i conti in trasferta, conquistando l’ottavo tricolore consecutivo. Le meneghine, che sono riuscite a espugnare il PalaVerde di Treviso in gara-3 e hanno tenuto aperto il confronto, sperando di imporsi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e trascinare così la contesa alla bella di spareggio.

L’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro saranno i riferimenti di Conegliano, guidata da coach Giovanni Guidetti. Milano replicherà con la bomber Paola Egonu, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, la regista Francesca Bosio, il libero Eleonora Fersino sotto gli occhi di coach Stefano Lavarini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, gara-4 della finale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO, GARA-4 FINALE SCUDETTO VOLLEY

Mercoledì 22 aprile

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.