GP SpagnaMotoGPSport in tv
MotoGP su TV8, orario qualifiche e Sprint GP Spagna 2026: programma in chiaro 25 aprile
La quarta tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 25 aprile, per il GP di Spagna, vedrà andare in scena al Circuito Ángel Nieto, a Jerez, in Spagna, le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.
Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Spagna 2026, quarta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.
La diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 15.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 10.50. Di seguito il programma del GP di Spagna 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.
CALENDARIO GP SPAGNA MOTOMONDIALE 2026
Sabato 25 aprile
08.40-09.10 Moto3, GP Spagna: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
09.25-09.55 Moto2, GP Spagna: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.10-10.40 MotoGP, GP Spagna: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.50-11.05 MotoGP, GP Spagna: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
11.15-11.30 MotoGP, GP Spagna: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
12.45-13.00 Moto3, GP Spagna: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
13.10-13.25 Moto3, GP Spagna: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
13.40-13.55 Moto2, GP Spagna: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
14.05-14.20 Moto2, GP Spagna: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
15.00 MotoGP, GP Spagna: Sprint (12 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it
PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 HD (qualifiche e Sprint Race).
Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it (qualifiche e Sprint Race).
Diretta Live testuale: OA Sport.
PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO
