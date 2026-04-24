MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani si comincerà a fare veramente sul serio in quel di Jerez de la Frontera con le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Spagna 2026, quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP che arriva dopo una sosta di quasi un mese. Nella giornata di sabato 25 aprile sul circuito andaluso intitolato ad Angel Nieto andrà in scena la battaglia rovente per la pole position e nel pomeriggio verranno assegnati i primi punti iridati del weekend.

La Sprint, in programma sulla distanza ridotta dei 12 giri, metterà in palio infatti un massimo di 12 punti per il campionato e fornirà sicuramente delle indicazioni importanti in vista della gara domenicale. Fari puntati sul leader della generale Marco Bezzecchi, che insegue la sesta vittoria consecutiva con la sua Aprilia ma dovrà fare i conti in primis con il compagno di squadra spagnolo Jorge Martin e con la pattuglia Ducati.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Jerez de la Frontera verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP SPAGNA MOTOGP 2026

Sabato 25 aprile

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.45 Qualifiche Moto3 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.40 Qualifiche Moto2 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).