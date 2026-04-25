MotoGP su TV8, orario gara GP Spagna 2026: programma in chiaro e differita 26 aprile

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la quarta tappa stagionale domani, domenica 26 aprile: per il GP di Spagna, al Circuito Ángel Nieto di Jerez, in Spagna, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Spagna 2026, quarta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 11.00, e della Moto2, dalle ore 12.15. Di seguito il programma del GP di Spagna 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP SPAGNA MOTOMONDIALE 2026

Domenica 26 aprile

09.40-09.50 MotoGP, GP Spagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 26 aprile

11.00 Moto3, GP Spagna: gara (19 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Spagna: gara (21 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Spagna: gara (25 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it