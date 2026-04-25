MotoGP, orari warm-up e gara GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani si terrà la giornata conclusiva del weekend di Jerez de la Frontera, con il circuito intitolato ad Angel Nieto che ospiterà il Gran Premio di Spagna 2026, quarta tappa della stagione per il Motomondiale che arriva dopo quasi un mese di stop. L’appuntamento andaluso apre di fatto la lunga tournée europea che ci accompagnerà fino a settembre.

In MotoGP la tavola sembra apparecchiata per una possibile sfida totale tra Ducati e Aprilia, con sullo sfondo la KTM di Pedro Acosta come unica vera alternativa credibile nella lotta per le posizioni di vertice. Marco Bezzecchi va a caccia della sesta vittoria consecutiva (la quarta da inizio anno) nelle gare della domenica, ma in questo caso dovrà superarsi per battere i fratelli Alex e Marc Marquez oltre ai vari Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Le tre gare del Motomondiale a Jerez de la Frontera verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse della domenica in chiaro su TV8 in leggera differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SPAGNA MOTOGP 2025

Domenica 26 aprile

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 11.15, di Moto2 alle 12.30 e di MotoGP alle 14.15.