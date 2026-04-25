MotoGP, Marc Marquez: “Buon feeling, ma le condizioni della pista mi hanno aiutato”

Marc Marquez ha conquistato la pole position in occasione del GP di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP. Squillo del detentore del titolo sul circuito di Jerez De La Frontera che, per l’occasione, ha ottenuto la prima pole position della stagione.

Nello specifico il centauro di casa Ducati ha confermato di essere il migliore su pista umida, fermando il cronometro a 1:48.087 precedendo di 0.140 la Honda di Johan Zarco, secondo condividendo la prima fila con la Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, terzo a +1.010.

Una volta arrivato al parco chiuso, il padrone di casa ha commentato a caldo quanto fatto: “La condizione della pista mi ha aiutato, abbiamo un buon feeling sul bagnato, abbiamo fatto dall’inizio della giornata una bella guida. Per un momento ho temuto che Zarco prendesse la pole, ma poi ha sbagliato. La pole ci aiuterà per la gara“.

Marquz ha poi negato di essersi “smarcato” da Fabio Di Giannantonio eseguendo una sorta di “finta” ai box, spigando le sue intenzioni: “E’ stata una mossa involontaria; volevo rientrare ai box perché avevo preso Alex, ma avevo un giro di ritardo, poi ho visto che mancavano ancora quattro minuti, quindi potevo fare due giri, per questo non sono rientrato“.