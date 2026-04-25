Griglia di partenza MotoGP, GP Spagna 2026: Marquez in pole sul bagnato, Bezzecchi in seconda fila, Martin sarà penalizzato

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, si è deciso lo schieramento di partenza la Sprint Race, che inizierà quest’oggi alle ore 15:00, e la gara domenicale. Un time-attack su pista non facile da interpretare per le condizioni meteorologiche variabili.

Una pista particolarmente nota ai centauri. Jerez è sede tradizionale, sulla quale i primattori della pista amano confrontarsi. Un tracciato tortuoso, dotato di curve media-bassa velocità, che richiede tanto in termini di velocità di percorrenza in curva e precisione in frenata. Da questo punto di vista ci si chiedeva come e quanto la Ducati avrebbe reagito al dominio dei primi tre appuntamenti dell’Aprilia.

Marco Bezzecchi e Jorge Martin, infatti, si sono presentati in prima e seconda posizione della classifica mondiale e sono intenzionati a confermarsi. La Rossa mette sul piatto il fattore “Marquez” coi fratelli Alex e Marc motivati a far bene davanti al pubblico di casa. Punti interrogativi sulle prospettive di Francesco Bagnaia, grande interprete in passato di questo circuito, ma in difficoltà nel trovare la quadra sulla GP26.

Su pista umida Marc Marquez si è rivelato nettamente il migliore a precedere Johann Zarco (Honda) e Fabio Di Giannantonio (Ducati). In seconda fila ci saranno il leader della classifica mondiale, Bezzecchi, con l’Aprilia, Alex Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM). Jorge Martin, che ha concluso settimo, domani nel GP scatterà dalla decima piazzola per impeding nelle pre-qualifiche ai danni di Alex Marquez. Francesco Bagnaia molto arretrato.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA MOTOGP 2026

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Johann Zarco (Honda)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia)

5. Alex Marquez (Ducati)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Enea Bastianini (KTM)

8. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Francesco Bagnaia (Ducati)

10. Jorge Martin (Aprilia) *Penalizzato in griglia con 3 posizioni. La retrocessione di tre posizioni verrà applicata esclusivamente alla griglia di partenza della gara di domenica 26 aprile (decimo). Nella Sprint Race partirà settimo.

11. Ai Ogura (Aprilia)

12. Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Brad Binder (KTM)

14. Joan Mir (Honda)

15. Luca Marini (Honda)

16. Augusto Fernandez (Yamaha)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Franco Morbidelli (Ducati)

19. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Alex Rins (Yamaha)

22. Jack Miller (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP SPAGNA MOTOGP 2026

Q2:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’48.087 7 8Q2 286.4

2 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’48.227 6 8 0.140 0.140Q2 286.4

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’49.097 7 8 1.010 0.870Q2 287.2

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’49.115 7 8 1.028 0.018Q2 287.2

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’49.146 7 7 1.059 0.031Q2 285.7

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.230 7 7 1.143 0.084Q2 287.2

7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’49.509 5 5 1.422 0.279Q2 285.7 *Penalizzato in griglia con 3 posizioni. La retrocessione di tre posizioni verrà applicata esclusivamente alla griglia di partenza della gara di domenica 26 aprile (decimo). Nella Sprint Race partirà settimo.

8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’50.464 2 6 2.377 0.955Q2 285.7

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’50.524 2 8 2.437 0.060Q2 282.7

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’51.027 3 8 2.940 0.503Q2 286.4

11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.110 7 7 3.023 0.083Q2 284.2

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.444 6 6 3.357 0.334Q2 284.2

Q1:

1 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’48.267 5 7 286.4

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.353 5 6 0.086 0.086 287.2

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.278 7 8 1.011 0.925 284.2

4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’49.522 6 7 1.255 0.244 283.4

5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’49.803 2 7 1.536 0.281 286.4

6 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’49.977 4 8 1.710 0.174 280.5

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’50.139 5 8 1.872 0.162 279.7

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’50.219 4 5 1.952 0.080 283.4

9 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’50.252 6 7 1.985 0.033 277.6

10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’50.390 2 7 2.123 0.138 281.9

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’50.763 6 7 2.496 0.373 283.4

12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’58.941 5 6 10.674 8.178 283.4

Non classificato

* 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA