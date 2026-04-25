MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Terzo posto che vale più di una pole, sono ottimista per le gare”

Si sono concluse con la pole position di Marc Marquez le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Jerez, leggermente bagnato a causa della pioggia, il campione del mondo in carica ha firmato il crono di 1:48.087, tornando in pole position dopo il GP di Ungheria nel 2025.

Alle spalle dello spagnolo della Ducati Ufficiale partirà la Honda di Johann Zarco. Il francese, sempre molto competitivo in queste condizioni, paga un ritardo dalla testa di 140 millesimi, complice un errore nell’ultimo curva. Completa la prima fila la Ducati del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio. Dopo le difficoltà delle prove, il centauro azzurro guadagna una posizione molto favorevole per le gare del weekend spagnolo.

Ritardo di 1.010 secondi per il romano che, ai microfoni di Sky, ha così commentato la sua qualifica: “Sinceramente sono più contento oggi che delle pole position perché stamattina non mi sono trovato benissimo. La cosa buona era che avevamo già individuato la strada giusta, i ragazzi sono stati bravissimi. Hanno fatto una strategia perfetta per l’ultima gomma e mi hanno aiutato tanto. Partire in prima fila era un obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Ora lavoriamo per le gare”.

“Sono ottimista sia per la Sprint che per la gara di domenica. Secondo me era importantissimo centrare la prima fila, quando parti davanti è tutto più semplice. In ogni condizione credo che potremo divertirci”, ha poi concluso “Diggia”.