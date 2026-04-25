MotoGP, Johann Zarco: “Ho cercato la pole fino all’ultimo giro ma la prima fila è un ottimo risultato”

Un sempre eccellente sul bagnato Johann Zarco ha centrato il secondo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera la pioggia ci ha regalato una Q2 veramente emozionante con i due migliori specialisti del bagnato che si sono contesi la prima posizione fino all’ultimo secondo.

La pole position è stata fissata da Marc Marquez con il tempo di 1:48.087 con un margine di vantaggio di 140 millesimi proprio su Johann Zarco mentre completa la prima fila Fabio Di Giannantonio a 1.010. Quarto tempo per Marco Bezzecchi a 1.028, quinto per Alex Marquez a 1.059 mentre chiude la seconda fila Pedro Acosta a 1.143. Settima posizione per Jorge Martin a 1.422 dalla vetta, ottava per Enea Bastianini a 2.377, nona per Raul Fernandez a 2.437 mentre è decimo Pecco Bagnaia a 2.940.

Al termine delle qualifiche il pilota francese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contentissimo la prima fila sarà fondamentale per le due gare. Il bagnato ovviamente mi ha dato una mano dato che ieri non sono stato in grado di centrare la Q2. Passare dalla Q1 mi ha aiutato a livello di feeling sull’asfalto viscido. Ho provato la pole position fino alla fine ma nell’ultima curva sono scivolato leggermente e non sono riuscito a passare Marc Marquez che, in queste condizioni e su questa pista è fortissimo. Partire davanti nella Sprint Race mi darà una mano anche in caso di gara asciutta”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race che, come sempre, scatterà alle ore 15.00. Domani, invece, la gara lunga prenderà il via alle ore 14.00.