MotoGP, orari prove libere GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Finalmente va a concludersi la lunga pausa del Motomondiale 2026. Il rinvio del Gran Premio del Qatar per le ben note vicende mediorientali ha dato sostanzialmente un mese di riposo a team e piloti. Il ritorno in pista avverrà nel weekend in arrivo, ovvero, il 24-26 aprile prossimi con la tappa classica del Gran Premio di Spagna che è diventato quindi il quarto appuntamento della stagione per le due ruote.

Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Jerez de la Frontera, uno dei templi del motociclismo. Vedremo, quindi, chi sarà in grado di togliersi la ruggine di dosso nella maniera più veloce. A proposito, dove eravamo rimasti? L’ultima gara l’avevamo vissuta nel Texas, ad Austin, con il terzo successo di fila di Marco Bezzecchi che confermava l’ottimo inizio di stagione dell’Aprilia, mentre il suo vicino di box Jorge Martin aveva centrato il successo nella Sprint Race.

Quale sarà il programma del venerdì del GP di Spagna? Da domani, quindi, si ripartirà ufficialmente con la stagione, confidando di non fermarsi più fino a Valencia. Si inizierà alle ore 09.00 con la prima sessione di prove libere della classe più leggera, quindi alle ore 09.50 toccherà alla MotoGP, mentre la top class sarà di scena alle ore 10.45. Dalle ore 13.15, quindi, si farà sul serio con le pre-qualifiche della Moto3. La classe mediana sarà di scena alle ore 14.05, mentre la MotoGP scenderà in pista alle ore 15.00 per 60 minuti di sessione di estrema importanza, anche per vedere quale sarà la top10 di piloti che sabato potrà evitare la Q1.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Spagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che, in base alla programmazione, proporrà i momenti più importanti. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno della MotoGP.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2026 MOTOMONDIALE

Venerdì 24 aprile

Ore 09.00-09.30 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

PROGRAMMA GP SPAGNA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport per le due sessioni della MotoGP