Marco Bezzecchi amaro: “Ho fatto un ‘capolavoro’ oggi….Al via sfortunato per un motivo”

Un altro zero in una Sprint Race per Marco Bezzecchi. Dopo quanto accaduto in Argentina e in Texas, anche a Jerez de la Frontera (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, il romagnolo non è riuscito a portare a casa punti importanti in ottica iridata. La leadership è rimasta, visto anche il ritiro del compagno di squadra in Aprilia, Jorge Martin, ma il non essere riuscito a capitalizzare quanto avrebbe potuto lascia non poco amaro in bocca.

“L’episodio al via mi ha rovinato la Sprint. Poi stato recuperando, nonostante l’oggettiva difficoltà nel sorpassare su questa pista. Poi è arrivata la pioggia e c’è stato un grande caos. Sono rientrato un giro troppo tardi e poi, messe le gomme da pioggia, non erano in temperatura e mi sono steso. In altre parole, ho fatto un ‘capolavoro’“, ha ammesso Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport.

Il pilota italiano è entrato poi nel dettaglio sulla partenza scarsamente efficace: “Potevo farci poco. Il tear off (visiera strappo) di Alex Marquez è finito sotto la ruota posteriore e ho perso aderenza. Non mi ero accorto di niente, ma è stata una situazione inevitabile. Bisognerà lavorare per rifarsi“.

In vista della gara di domani, il pilota della Casa di Noale rilancia: “Mi sento abbastanza bene sul passo gara, anche se dobbiamo lavorare sul t-1 e sul t-3. Specialmente nel primo settore sarebbe importante perché potrebbe essere utile nel superare, visto che curva-1 è tra i pochi punti dove è possibile farlo. Il t-2 e il t-4 mi vengono bene, per cui vediamo“.