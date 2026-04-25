MotoGP, Franco Morbidelli: “Rientro ai box nel momento giusto. Gara folle è successo di tutto”

Uno stoico Franco Morbidelli ha concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad una gara meravigliosa con la pioggia, arrivata nella seconda parte, che ha ribaltato ogni scenario tra errori, cadute e emozioni a non finire.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Marc Marquez che, nonostante una caduta, ha cambiato moto e ha preceduto Pecco Bagnaia per 3.0 secondi, mentre completa il podio Franco Morbidelli a 7.4. Quarta posizione per Brad Binder a 8.7, quinta per Fabio Di Giannantonio a 9.2, mentre è sesto Raul Fernandez a 11.9. Settimo Fabio Quartararo a 13.5, ottavo Johann Zarco a 14.5, nono Luca Marini a 15.7 mentre completa la top10 Alex Rins a 15.8.

Al termine della Sprint Race, il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Senza dubbio una gara folle. Fino all’arrivo della pioggia ero dietro al gruppo di testa ed è successo di tutto. Per fortuna sono stato bravo a rientrare prima degli altri e ho seguito Pecco. Per me un risultato fantastico dedicato a chi soffre e chi pensa che non ce la può fare o pensa di essere peggiore degli altri o senza possibilità. Questo podio è per loro”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della gara lunga di domani che, come tradizione, prenderà il via alle ore 14.00.