MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari sabato 25 aprile, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 25 aprile sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00

In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Lo spagnolo Alex Marquez ha ben impressionato in sella alla Ducati Gresini. Un feeling invidiabile tra il centauro di casa e il tracciato andaluso. Da capire se questo rendimento si replicherà. Vorranno inserirsi le due Rosse ufficiali di Marc Marquez e di Francesco Bagnaia, nonché le Aprilia dei primi due della classifica mondiale, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Da non sottovalutare le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Il sabato del round di Jerez de la Frontera sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre classi che la Sprint Race della MotoGP, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule spagnolo.

MOTOGP IN TV

Sabato 25 aprile

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Sabato 25 aprile

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv in chiaro.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv in chiaro.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv in chiaro.