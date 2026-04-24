MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Spagna 2026: Alex Marquez svetta, bene Bezzecchi. Bagnaia in top-10, con caduta

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, è andata in scena una sessione importante per definire i piloti che hanno avuto accesso alla Q1 e alla Q2 delle qualifiche che andranno in scena domani. Prove utili per il time-attack e anche per testare le moto in vista della Sprint Race di sabato e della gara domenicale.

Una pista particolarmente nota ai centauri. Jerez è sede tradizionale, sulla quale i primattori della pista amano confrontarsi. Un tracciato tortuoso, dotato di curve media-bassa velocità, che richiede tanto in termini di velocità di percorrenza in curva e precisione in frenata. Da questo punto di vista ci si chiedeva come e quanto la Ducati avrebbe reagito al dominio dei primi tre appuntamenti dell’Aprilia.

Marco Bezzecchi e Jorge Martin, infatti, si sono presentati in prima e seconda posizione della classifica mondiale e sono intenzionati a confermarsi. La Rossa mette sul piatto il fattore “Marquez” coi fratelli Alex e Marc motivati a far bene davanti al pubblico di casa. Punti interrogativi sulle prospettive di Francesco Bagnaia, grande interprete in passato di questo circuito, ma in difficoltà nel trovare la quadra sulla GP26.

A svettare nel turno è stato Alex Marquez (Ducati Gresini) col crono di 1’35″704 a precedere di 0″333 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e di 0″506 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). In top-5 troviamo Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse. Francesco Bagnaia (Ducati Factory) ha concluso sesto a 0″561, in una sessione per lui condizionata da una caduta.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP SPAGNA MOTOGP 2026

1 Alex Marquez 73 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:35.704 0.000

2 Fabio Di Giannantonio 49 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:36.037 +0.333

3 Marco Bezzecchi 72 Aprilia Racing Aprilia 1:36.210 +0.506

4 Marc Marquez 93 Ducati Lenovo Team Ducati 1:36.227 +0.523

5 Ai Ogura 79 Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:36.248 +0.544

6 Francesco Bagnaia 63 Ducati Lenovo Team Ducati 1:36.265 +0.561

7 Raul Fernandez 25 Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:36.282 +0.578

8 Fermin Aldeguer 54 BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:36.292 +0.588

9 Jorge Martin 89 Aprilia Racing Aprilia 1:36.301 +0.597

10 Enea Bastianini 23 Red Bull KTM Tech3 KTM 1:36.359 +0.655

11 Joan Mir 36 Honda HRC Castrol Honda 1:36.386 +0.682

12 Johann Zarco 5 Castrol Honda LCR Honda 1:36.410 +0.706

13 Luca Marini 10 Honda HRC Castrol Honda 1:36.415 +0.711

14 Franco Morbidelli 21 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:36.442 +0.738

15 Pedro Acosta 37 Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:36.467 +0.763

16 Brad Binder 33 Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:36.585 +0.881

17 Fabio Quartararo 20 Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:36.752 +1.048

18 Toprak Razgatlioglu 7 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:36.864 +1.160

19 Diogo Moreira 11 Pro Honda LCR Honda 1:36.934 +1.230

20 Jack Miller 43 Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1:36.997 +1.293

21 Alex Rins 42 Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1:37.025 +1.321

22 Lorenzo Savadori 32 Aprilia Racing Aprilia 1:37.258 +1.554

23 Augusto Fernandez 47 Yamaha Factory Racing Yamaha 1:37.619 +1.915