MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Devo lavorare sul time-attack, i fratelli Marquez favoriti”

Un ottimo per venerdì per Fabio Di Giannantonio. Dopo la prima posizione strappata nella prima sessione di libere, il pilota in forza alla Pertamina Enduro VR46 ha ottenuto la seconda piazza nelle pre-qualifiche valide per il GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena sul tracciato di Jerez De La Frontera.

Precisamente il centauro ha racimolato un gap di +0.333 rispetto alla Gresini di Alex Marquez, autore del migliore crono con 1:35.704. Al terzo posto si è invece accomodata l’Aprilia di Marco Bezzecchi, terzo a +0.506. Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, il nativo di Roma ha commentato quanto fatto:

“Io tra i più costanti? Stiamo facendo un bel lavoro, oggi la classifica dice che siamo la seconda Ducati. Ma cerchiamo di pensare al futuro. Fino ad oggi abbiamo fatto bene ma si poteva fare meglio. Dobbiamo concentrarci sul presente – ha detto Di Giannantonio – Domani per la prima volta dobbiamo lavorare sul time attack, oggi ho faticato con la soft posteriore che spinge un po’, Alex ha fatto un bel lavoro, io devo lavorare meglio perché c’è margine, ma è bello lavorare sui dettagli quando sei vicino”.

“Diggia” ha poi chiosato: “Ducati moto di riferimento? Marc è in forma, andava forte nel pomeriggio, l’Aprilia va fortissimo, Alex ha vinto l’anno scorso, loro sono i favoriti secondo me. Ora però è tutto più vicino. La cosa più importante sarà la prima fila in qualifica, non siamo mai partiti in modo brillante”.