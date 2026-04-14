Michele Lamberti super a Riccione: record italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei di Parigi

Prima finale e subito fuochi d’artificio nei campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione. Nella finale dei 50 dorso uomini c’erano attese per Michele Lamberti, primatista italiano in coabitazione con Thomas Ceccon. Il classe 2000 nostrano voleva mettersi in proprio, in termini di primatista, e così ha fatto.

Con Ceccon che ha scelto di fare altro in questi Assoluti primaverili, la scena è stata presa dal figlio del grande Giorgio. Una partenza bruciante e una progressione pregevole che hanno portato al crono di 24″38, migliorando il precedente limite nazionale di 0″02 e staccando in questo modo anche il biglietto per gli Europei di Parigi di quest’estate.

Un gran bel biglietto da visita per Lamberti che andava a caccia di conferme dopo alcune problematiche fisiche che ne avevano un po’ minato il cammino. Alle sue spalle, unico sotto i 25″, Francesco Lazzari (24″98). A completare il podio troviamo Lorenzo Mora, che ha toccato la piastra in 25″32.

Niente top-3, invece, per Daniele Del Signore (4° in 25″43), ma per il giovane classe 2007 le opportunità potrebbero essere più concrete nelle distanze più lunghe di questo stile. Non resta che attendere da questo punto di vista.