Michele Lamberti: “Questo record italiano nei 50 dorso ha un sapore speciale”

Subito spettacolo e tempi di rilievo ai Campionati Italiani di nuoto in vasca lunga di Riccione, dove a prendersi la scena è stato Michele Lamberti, protagonista assoluto della finale dei 50 dorso. Il bresciano, che condivideva il primato nazionale con Thomas Ceccon, si è presentato ai blocchi con un obiettivo chiaro: prendersi il record in solitaria.

Missione compiuta. In assenza di Ceccon, impegnato su altri fronti in questi Assoluti primaverili, Lamberti ha dominato la gara con una partenza esplosiva e una progressione impeccabile, fermando il cronometro a 24″38. Un tempo che gli consente di abbassare di due centesimi il precedente limite italiano e di conquistare il pass per gli Europei di Parigi.

Ma più del tempo, a emergere sono le parole del diretto interessato, che raccontano il peso e il valore di questo risultato dopo mesi complicati: “Questo record italiano ha un sapore diverso e molto speciale – commenta a caldo Lamberti (fonte: FIN) – Da un anno a questa parte ho faticato tanto per i problemi alla spalla; devo ringraziare tantissime persone: in primis i miei genitori, il team di persone e tutti coloro che mi hanno sostenuto. È un risultato che mi appaga davvero tanto“.

Una dichiarazione che restituisce il senso di un percorso non semplice, segnato da difficoltà fisiche ma culminato in una prestazione di altissimo livello, che rilancia le ambizioni del classe 2000 anche in chiave internazionale.

Alle sue spalle, unico altro atleta a scendere sotto il muro dei 25 secondi, Francesco Lazzari con 24″98, mentre il podio è completato da Lorenzo Mora in 25″32. Quarta posizione per Daniele Del Signore (25″43), giovane prospetto che potrebbe trovare maggiori opportunità nelle distanze più lunghe del dorso.